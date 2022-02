Nachlese: Dank Palfinger, Wienerberger und AT&S Schokolade gewonnen, ruhiger Johann Strobl gefällt (Christian Drastil)

Nachlese Podcast Montag Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2672 , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch)

- die Wiener Börse zeigte mir ihre Schokoladenseite, denn sie rief auf LinkedIn dazu auf: "Will you be my 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒐𝒓? Share with us which Austrian stock you (would) give your heart to for a long-term investment. The first three comments who tag their favorite stock will get a Wiener Börse Chocolate Box".

Ich denke, es war der Börse selbst klar, dass der Tagesgeschäfts-Journalist da der Schnellste sein würde: Ich entschied mich übrigens für Palfinger, Wienerberger und AT&S.

Palfinger ( Akt. Indikation: 29,85 /30,00, 1,61%)

Wienerberger ( Akt. Indikation: 30,84 /30,88, 0,39%)

AT&S ( Akt. Indikation: 51,50 /51,70, 5,20%)

- gestern habe ich bei RBI ins fallende Messer gegriffen, auch weil mir die Tonalität von CEO Johann Strobl gefällt. "Wir bereiten uns auf verschiedene Szenarien vor. Unsere Banken in Russland und der Ukraine befinden sich in einer guten Verfassung und haben viel Erfahrung im Umgang in Krisen. Sie verfügen über eine gute Eigenkapitalausstattung und finanzieren sich selbst. Unsere Aufgabe ist es, uns auf verschiedene Szenarien vorzubereiten und das tun wir selbstverständlich", sagte er im Interview mit der Raiffeisen-Zeitung, siehe https://raiffeisenzeitung.at/johann-strobl-interview-lage-rbi-2021/

RBI ( Akt. Indikation: 26,84 /26,88, 3,23%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.02.)

(15.02.2022)

Wiener Börse Plausch #76: Kein Vladimir-Tag, KESt-Stille, Marinomed ohne Lobby und ein Offer von Hermann Maier

1. Schokolade, Kakao, food, süß, dunkel, Versuchung





