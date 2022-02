Franz Kubik, ehemals CAIB und Cube Consult, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Franz Kubik, ehemals CAIB und Cube Consult, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:



1. OMV Privatisierung Roadshow Frage an Dr Grünwald: ist der Preis der OMV-Aktie nicht sehr hoch? Er: eine Aktie sollte schon mehr kosten wie ein Gulasch

2. VOR OMV Roadshow Burgenland. Fr. Dr. Schaumayer: Wissens Herr Doktor, jetzt hätte ich Lust auf ein Gulasch und ein Bier. Eine Zigarette war aber alles

3. OMV Erster Börsekurs analog. Alle Honoratioren anwesend. Spannung pur. Der erste Kurs:mit Kreide auf eine Tafel geschrieben. Börse goes international

4. EVN goes public. Dr. Gruber wollte eine Roadshow in M.Enzersdorf.Ich verglich das mit einem Heimspiel von Admira. Ein gutes Match aber keine Zuschauer

5. KTM düst an die Börse. Wien. Vor Eröffnung gehen die Lichter aus.Agentur bittet mich zu warten. Danach KTM-Boss Pierich hätte auch im Dunklen geredet

Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe digital unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_60 .

