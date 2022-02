PIR-News: Aktienforum-Forderungen, Post sucht Lehrlinge, Porr baut Autobahn, Aktienkäufe bei Do&Co und Wienerberger ... (Christine Petzwinkler)

Industriellenvereinigung und Aktienforum haben zur jährlichen Pressekonferenz mit den gleichen Forderungen wie auch in den vergangenen Jahren geladen, nämlich Einführung einer Behaltefrist, mehr Wirtschafts- und Finanzbildung und zusätzliche Anreize für private Vorsorge aber auch für die Finanzierung von klimafreundlichen Projekten. Nachdem diese Forderungen großteils bereits aber nun schon seit Jahren gestellt werden, sieht sich Aktienforum-Präsident Robert Ottel in seiner Funktion als offenbar "zu wenig überzeugend", wie er bei der Pressekonferenz selbst meint. Österreich sei eines der wenigen Länder Europas, die nach wie vor keine Anreize für private Kapitalmarktinvestitionen haben, so Ottel. "Dabei helfen starke Kapitalmärkte der Wirtschaft", betont er. Gefordert werden einmal mehr steuerliche Anreize für eine Entlastung der Anleger (Einführung der Behaltefrist). Dabei geht es um den langfristigen Vermögensaufbau zur Altersvorsorge, "was wiederum eine win win-Situation für das gesamte Land ist, da sowohl Anleger als auch Unternehmen und die ganze Breite der Gesellschaft davon profitieren würden", so IV-Präsident Georg Knill. Auch müsse man der Wirtschafts- und Finanzbildung deutlich mehr Gewicht verleihen und diese im Lehrplan verankern. "Wir begrüßen die Finanzbildungsmaßnahmen des Finanzministers, aber sie müssen jetzt auch rasch umgesetzt werden", fordert Knill, der auch zusätzliche Anreize für private Vorsorge wichtig findet, damit die private Säule das Pensionssystem unterstützen könne. Für Ottel ist zudem das Goldplating ein wesentliches Thema. Etwa im Bereich Green Finance. Schärfere Einschränkungen in Österreich, als in der EU-Taxonomie vorgesehen, hätten eindeutig negative Auswirkungen auf den heimischen Kapitalmarkt, so der Aktienforum-Präsident.

Die Österreichische Post sucht knapp 200 neue Lehrlinge. Insgesamt bietet die Post acht verschiedene Lehrberufe an, der Fokus liegt österreichweit auf Einzelhandelskaufleuten sowie Nah- und Distributionslogistiker*innen, aber auch in den Bereichen Elektrotechnik, IT und Einkauf bildet die Post Lehrlinge aus. Die Post ermöglicht auch die Lehre mit Matura.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 37,15 /37,25, 0,81%)

Vorstand und Aufsichtsrat der Immofinanz sehen auch den nachgebesserten Angebotspreis der CPI auf 23,0 Euro als zu niedrig an. Die Immofinanz rät in der ergänzenden Stellungnahme allerdings nicht mehr davon ab, das Angebot anzunehmen, sondern meint, dass eine Entscheidung zur Annahme oder Ablehnung des Angebots von jedem Aktionär und Inhaber von Wandelschuldverschreibungen selbst, vor allem auch unter Abwägung der Vor- und Nachteile, der individuellen Situation sowie nach Maßgabe der eigenen Einschätzung zu zukünftigen Entwicklungen zu treffen sei.

Immofinanz ( Akt. Indikation: 22,96 /23,00, 0,00%)

Die Porr hat in Rumänien den Auftrag für die Planung und den Bau der Autobahn Sibiu–Pitești, Abschnitt 4 (Tigveni – Curtea de Argeș) erhalten. Dabei handelt es sich um einen 9,86 km langen Abschnitt mit einem 1,35 km langen Tunnel. Der Gesamtwert des Auftrags beläuft sich auf 311 Mio. Euro.

Porr ( Akt. Indikation: 13,20 /13,26, 0,99%)

Aktienkäufe: Der in Frankfurt ansässige Asset Manager Universal-Investment hält u.a. über Wandelschuldverschreibungen in Summe 4,58 Prozent an DO & CO, wie aus einer aktuellen Veröffentlichung hervorgeht. Universal-Investment verwaltet laut Firmen-Website ein Vermögen von ca. 750 Mrd. Euro.

Petrus Advisers hat am 11. Februar bei Wienerberger eine Beteiligungsschwelle überschritten und hält nun direkt und über Finanz-Instrumente 4,20 Prozent an Wienerberger, wie aus einer aktuellen Beteiligungsmeldung hervorgeht. Damit ist Petrus neben Fidelity (5 Prozent) einer der wenigen größeren Aktionäre von Wienerberger, der Rest der Anteile ist im Streubesitz.

DO&CO ( Akt. Indikation: 93,60 /93,90, 0,27%)

Wienerberger ( Akt. Indikation: 31,46 /31,50, 0,77%)

Research: Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe bleibt weiterhin bei der Kauf-Empfehlung für S&T und auch beim Kursziel von 31,0 Euro. Der vor einigen Wochen veröffentlichte Shortseller-Bericht würde einige Fehler und Verzerrungen beinhalten, so die Analysten. Jefferies bestätigt die Kauf-Empfehlung für Do&Co und erhöht das Kursziel von 102 auf 112 Euro. Morgan Stanley bleibt bei Bawag auf Overweight und erhöht das Kursziel von 66,0 auf 72,0 Euro. Morgan Stanley bekräftigt das Overweight-Rating für die Erste Group erhöht das Kursziel von 50,0 auf 53,0 Euro.

S&T ( Akt. Indikation: 15,76 /15,83, -2,02%)

DO&CO ( Akt. Indikation: 93,60 /93,90, 0,27%)

Erste Group ( Akt. Indikation: 42,17 /42,19, -0,66%)

Bawag ( Akt. Indikation: 55,15 /55,30, -0,67%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.02.)

(16.02.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch #77: Robert Ottel selbstkritisch, Öko Invest drückt Kostad, Börsen-Kurier lobt Austro-AGs

Akt. Indikation: 55.05 / 55.25

Uhrzeit: 22:52:27

Veränderung zu letztem SK: 0.00%

Letzter SK: 55.15 ( -0.81%)

Akt. Indikation: 42.13 / 42.29

Uhrzeit: 22:52:27

Veränderung zu letztem SK: 0.72%

Letzter SK: 41.91 ( -1.30%)

Akt. Indikation: 22.84 / 22.94

Uhrzeit: 22:35:45

Veränderung zu letztem SK: -0.48%

Letzter SK: 23.00 ( 0.09%)

Akt. Indikation: 37.15 / 37.40

Uhrzeit: 22:52:27

Veränderung zu letztem SK: 0.34%

Letzter SK: 37.15 ( 0.68%)

Akt. Indikation: 13.24 / 13.34

Uhrzeit: 22:35:45

Veränderung zu letztem SK: 0.08%

Letzter SK: 13.28 ( 1.37%)

Akt. Indikation: 15.65 / 15.78

Uhrzeit: 22:35:45

Veränderung zu letztem SK: -0.16%

Letzter SK: 15.74 ( -2.36%)

Akt. Indikation: 31.84 / 31.92

Uhrzeit: 22:53:46

Veränderung zu letztem SK: 0.69%

Letzter SK: 31.66 ( 1.34%)

Bildnachweis

1. Private Investor Relation >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Warimpex, AT&S, RBI, UBM, Marinomed Biotech, Frequentis, Telekom Austria, Cleen Energy, startup300, SBO, SW Umwelttechnik, Strabag, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, AMS, BKS Bank Stamm, Addiko Bank, Immofinanz.

Random Partner Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von mehr als 22 Mrd. Euro und über 230 Mitarbeitenden (per 30.6.2019) Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank. Die eigenständige österreichische Vollbank ist darüber hinaus auch in den Ländern Zentral- und Osteuropas, in Italien und Deutschland tätig. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und höchsten Bonität ihrer Eigentümerin. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: OMV mit knapp 60 Mio. Euro Tagesumsatz

» Österreich-Depots: wiki "Stockpicking Österreich" trotz hohem Cashanteil...

» Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Verbund und Palfinger

» Franz Kubik, ehemals CAIB und Cube Consult, nennt seine subjektiv lä...

» PIR-News: Aktienforum-Forderungen, Post sucht Lehrlinge, Porr baut Autob...

» Nachlese: Vladimir harmloser, KESt-Stille und Hermann Maier (Christian D...

» Börsen-Kurier: Gefahr für Austro-AGs, zu viele alte Geschä...

» Wiener Börse Plausch #77: Robert Ottel selbstkritisch, Öko Invest drückt...

» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Zumtobel und Rosenbauer gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Marinomed, Shopify, Airbnb, Block, SFC