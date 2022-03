Bernhard Stamm, BMBWF, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:



1. Y2K Party im Semperdepot im Herbst 1999

2. IPO Telekom Austria am 21.11.2000 in Wien und New York

3. Börse Sommerfest 2008 und Übertragung der Fußball-Europameisterschaft 2008

4. 9. Juli 2007, 9:22 Uhr durchbrach der ATX erstmals die 5.000 Punkte-Marke

5. XETRA-Start an der Börse am 5. November 1999

Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe digital unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_60 .

(16.03.2022)

