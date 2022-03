Börsegeschichte 18.3.: Extremes zu Flughafen Wien, OMV, Frequentis, Bawag, Zumtobel, RBI, Flughafen Wien, SBO

Extrema:

18.03.2020: Flop 2: Flughafen Wien: -17.0732% - [Flop 1: -75.2368% (28.06.2013), Flop 3: -16.5202% (12.03.2020)] zum Kalender

18.03.2020: Flop 3: OMV: -16.6879% - [Flop 1: -19.198% (12.03.2020), Flop 2: -17.56% (16.10.2008)] zum Kalender

18.03.2020: Flop 2: Frequentis: -12.5437% - [Flop 1: -13.7044% (12.03.2020), Flop 3: -11.4286% (15.07.2020)] zum Kalender



Abs. High/Low:

18.03.2020: Low - Bawag: 20.34 Euro zum Kalender



Indexumstellungen:

18.03.2013: Zumtobel kommt zum 2. Mal in den ATX, Strabag scheidet aus dem ATX aus zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

18.03.2010: RBI: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 18.03.2010) zum Kalender



Gleichbleibende Serie in Tagen:

18.03.2013: Flughafen Wien: Längste gleichbleibende Serie: 5 Tage (endete am 18.03.2013) zum Kalender



Negative Serie in Performance:

18.03.2020: SBO: Schlechteste Performance Serie: -55.09% (14 Tage von Kurs 38.25 Euro auf 17.18 Euro, die Serie endete am 18.03.2020), ein Alpha von -12.38 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 18. März 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.03. beträgt -0,09%. Der beste 18.03. fand im Jahr 2008 mit 2,15%statt, der schlechteste 18.03. im Jahr 2020 mit -7,79%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.03.)

(18.03.2022)

