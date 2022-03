PIR-News: S&T-Zahlen, Andritz-Auftrag, Aktienkäufe bei Palfinger, Research zu Verbund, Mayr-Melnhof, CA Immo, Flughafen .... (Christine Petzwinkler)

S&T hat im Geschäftsjahr 2021 - trotz der globalen Chipkrise und der daraus resultierenden Umsatzverschiebungen - den Umsatz um 7 Prozent auf 1.342,0 Mio. Euro steigern können (2020: 1.254,8 Mio. Euro). Laut S&T hätten sich 2021 durch die Chipkrise Umsatzverschiebungen in Höhe von 77 Mio. Euro und Mehrkosten in Höhe von 20,8 Mio. Euro ergeben, da Chips teurer am Spotmarkt eingekauft wurden, wie CEO Hannes Niederhauser im Conference Call erklärte. Dies führte zu einer leichten Reduktion des EBITDA in Höhe von 3 Prozent auf 126,3 Mio. Euro (Vj.: 130,0 Mio. Euro). Das Nettoergebnis sank von 55,6 Mio. in 2020 auf 48,3 Mio. Euro in 2021. Der Auftragsbestand kletterte zum 31. Dezember 2021 auf ein Rekordniveau von 1.334,9 Mio. Euro (gegenüber 927,2 Mio. Euro im Vorjahr). Damit konnten in 2021 neue Aufträge in Höhe von rund 1.750 Mio. Euro gewonnen werden, eine Steigerung von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1.340 Mio. Euro). S&T CEO Hannes Niederhauser: „Befeuert durch den hohen Auftragsbestand von 1.335 Mio. gehen wir für 2022 von einem Umsatz von zumindest 1.500 Mio. Euro bei einem EBITDA von 10 Prozent aus. Bis 2025 streben wir einen Umsatzanstieg auf 2.000 Mio. Euro im IoT-Bereich an." Der Vorstand wird der Hauptversammlung am 6. Mai 2022 einen Dividendenvorschlag von 0,35 Euro (für 2020: 0,3 Euro) zur Beschlussfassung vorlegen.

Laut S&T ist das Projekt "Focus", also der Verkauf des IT Service-Geschäfts, im Gange. Es gebe ca. 50 potenzielle Käufer, die Vendor-Due-Diligence soll plangemäß Mitte April abgeschlossen werden. Auch mögliche M&A-Transaktionen stehen an, es werde mit drei größeren Unternehmen verhandelt, lässt Niederhauser wissen.

Die aktuellen geopolitischen Ereignisse nehmen auch Einfluss auf die S&T Gruppe; die russischen Töchter machen laut S&T etwa 5 Prozent der Gruppenumsätze und der Vermögenswerte aus. Der erwartete Umsatzrückgang in Russland soll durch zusätzliche Aufträge im Cybersecurity- aber auch Defense-Bereich teilweise ausgeglichen werden. Man wolle das Russland-Exposure und auch die Anzahl der Unternehmen in der CIS-Region deutlich reduzieren, wie es im Conference Call hieß.

Weiters informierte das Unternehmen, dass der ehemalige conwert IR-Manager Clemens Billek Compliance-Vorstand bei S&T wird. Und: Die grosso tec AG, eine Beteiligungsgesellschaft von Erhard Grossnigg und S&T-Chef Hannes Niederhauser, legt ein Teilangebot für bis zu 5.500.000 S&T-Aktien, das entspricht circa 8,32 Prozent des Grundkapitals der S&T zu je 15,30 Euro cum Dividende in bar.

Andritz erhielt vom chinesischen Papier- und Zellstoffproduzenten Liansheng Pulp & Paper den Auftrag zur Lieferung höchst ressourcenschonender Technologien für ein neues Zellstoffwerk in Zhangzhou, Provinz Fujian, China. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2024 geplant.

Aktienkäufe: Palfinger CEO Andreas Klauser hat 1000 Aktien zu je 26,9 Euro erworben, wie gemeldet wurde.

Evotec SE hat eine Meilensteinzahlung in Höhe von 3 Mio. Euro von Bayer AG erhalten, da eine Substanz aus der Evotec-Bayer Multi-Target-Forschungsallianz in die klinische Phase II zur Untersuchung als potenzielles Medikament gegen diabetischen neuropathischen Schmerz („DNP“) vorangeschritten ist.

Research: Jefferies bestätigt die Einstufung für S&T nach Jahreszahlen auf Buy mit einem Kursziel von 32 Euro. Die Analysten der Erste Group bestätigen CA Immo mit Akkumulieren und reduzieren das Kursziel von 43,0 auf 34,0 Euro. Die Analysten der Deutsche Bank bleiben bei Mayr-Melnhof auf Halten und reduzieren das Kursziel von 175,0 auf 170,0 Euro. HSBC bestätigt Flughafen Wien ebenso mit Halten und kürzt das Kursziel von 27,5 auf 26,5 Euro. Oddo BHF bestätigt Verbund mit Underperform, passt aber das Kursziel von 81,0 auf 90,0 Euro an. Kepler Cheuvreux reduziert SBO von Kaufen auf Halten und erhöht das Kursziel von 46,0 auf 57,0 Euro. Die Analysten von Oddo BHF bleiben für SBO auf Outperform und erhöhen das Kursziel von 48,0 auf 65,0 Euro.

