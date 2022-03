Konrad Sveceny, Ex-bwin, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte

1. IPO-Flut zum Millennium-Ende: Mit einer knapp zweistelligen Zahl an Börsenneulingen (Libro, CyberTron, AT&S u.a.) war Wien top

2. Börsegang betandwin.com: Am Höhepunkt des New Economy-Booms konnte betandwin.com rund EUR 50Mio. Investorenkapital (Bewertung 130Mio.) einsammeln

3. „Volksaktie“ Telekom Austria: Trotz schwierigem Umfeld nach dem Platzen der Tech-Bubble kam die Telekom Austria mit deutlichem Bewertungsabschlag

4. RBI-IPO 2005: Mit einer 22-fachen Überzeichnung und deutlichen Kurzuwächsen bis Jahresende 2005 bleibt mir der RBI-IPO in sehr positiver Erinnerung

5. Die seit 1999 börsenotierte AT&S (seit 2008 ausschließlich an der Wiener Börse) nutze die Chancen von Digitalisierung und notiert am Allzeithoch.

Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener Börsegschichte. Siehe digital unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_60 .

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.03.)

(22.03.2022)

Wiener Börse Plausch #101: AT&S vergriffen, Palfinger Hut ab, Erratum Birtel, Chance Strabag

