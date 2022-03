Börsegeschichte 23.3.: Extremes zu Mayr-Melnhof, Polytec, Lenzing, Index-Things zu EVN, Palfinger und FACC

Extrema:

23.03.2020: Top 3: Mayr-Melnhof: 10.5882% - [Top 1: 11.509% (13.10.1998), Top 2: 10.878% (20.04.1999)] zum Kalender



Indexumstellungen:

23.03.2009: EVN kommt zum 3. Mal in den ATX, Palfinger scheidet aus dem ATX aus zum Kalender

23.03.2020: Mayr-Melnhof kommt zum 3. Mal in den ATX, FACC scheidet aus dem ATX aus zum Kalender



Indexumstellungen:

23.03.2015: Immofinanz (2. Aufnahme) ersetzt Raiffeisen im ATX five zum Kalender

23.03.2020: Bawag ersetzt voestalpine im ATX five zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

23.03.2020: Polytec Group: Längste negative Serie: 13 Tage (endete am 23.03.2020) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

23.03.2020: Lenzing: Beste Performance Serie: 42.78% (4 Tage - endete am 23.03.2020)

Bisher gab es an einem 23. März 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.03. beträgt 0,11%. Der beste 23.03. fand im Jahr 2009 mit 3,76%statt, der schlechteste 23.03. im Jahr 1999 mit -1,52%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.03.)

(23.03.2022)

