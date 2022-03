Nachlese: Input von Paul Rettenbacher, AT&S, Herbert Scherrer, Karl Nehammer und Chrstoph Boschan (Christian Drastil)

Nachlese Podcast Donnerstag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2783, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch)

- Schöne Prosa beim Input von Paul Rettenbacher: "Da Aufnahme und Hörer-Rezeption zeitlich auseinanderklaffen, wäre es sinnvoll Hinweise wie „…jetzt um ca. 14:30 Uhr…“ oder ähnliche Formulierungen einzuflechten, um mehr Transparenz zu schaffen." Machen wir gerne!

- AT&S in der Austrian Visual Worldwide Roadshow - https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow

- Karin Fuhrmann/TPA im Nachhaltigkeitspodcast zu Energiegemeinschaften - https://boersenradio.at/page/podcast/2780

- Herbert Scherrer ist Fondsmanager des WSS Aktien Österreich und auch Privatperson. Als Privatperson hat er uns ein Schreiben geschickt, demzufolge er die Bestellung von Wolfgang Eder zum AR der voestalpine als entsetzliches Signal sieht. Als Fondsmanager hat er auf meine Rückfrage hin aber keine Stücke verkauft. Ich sehe das bei vielen Investments ähnlich. Und: Marshall Wace LLP hat mit 22.3. einen Nettoshort von 0,5 Prozent des voestalpine-Grundkapitals gemeldet.

- Kanzler Nehammer warnt: "Zuliefer-Ausfälle gewaltigen Ausmaßes, Kurzarbeit kommt" - die Industrie in Österreich sei massiv belastet. Gleichzeitig sprach Christoph Boschan mit dem Ex-OMV-Kommunikator Hans-Peter Siebenhaar für Focus Money: "Russia's war on Ukraine - rather manageable impact on the Vienna Stock Exchange. Contrary to widespread belief, I do not see Austria as being too badly affected by the sanctions against Russia. We must not forget that only 1.5 percent of Austria's foreign trade goes to the Russian Federation"

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.03.)

(25.03.2022)

Wiener Börse Plausch #104: Palfinger &beyond &Dividende, Silvia Schmitten-Walgenbach bzw. dra-Rückfall

Aktien auf dem Radar:Bawag, Mayr-Melnhof, CA Immo, UBM, Immofinanz, FACC, Amag, Erste Group, Palfinger, RBI, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Wienerberger, Polytec Group, OMV, Andritz, AT&S, DO&CO, Hutter & Schrantz Stahlbau, Kostad, Linz Textil Holding, Porr, Semperit, Wolford, Wiener Privatbank, Athos Immobilien, RHI Magnesita, ATX, Intel, Bayer, Symrise.

