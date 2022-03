Österreich-Depots: OMV, FACC, Palfinger zugekauft; Börse Go bei dad.at requestet (Depot Kommentar)

So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.17% vs. last #gabb, -3.05% ytd, +75.00% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 115.590 Euro, ein Plus von 1057,10 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 13 Prozent Alpha vs. ATX TR. Im wikifolio wurden OMV, FACC, Palfinger zugekauft.

Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 43 Partner (Neuaufnahme CA Immo am Freitag Schluss zu 29,60) dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 42.362 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 38.646 € Euro aus, ein ytd-Minus von 8,77 Prozent. Mit dem Börseneuling Börse Go kommt unsere 44.Aktie hinzu, ich habe das Papier heute bei dad.at requestet, also gebeten, dass man es dort anlegt.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.03.)

(25.03.2022)

