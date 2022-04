PIR-News: Andritz, Cleen Energy, Research zu S&T, Wienerberger, Investoren-Konferenz (Christine Petzwinkler)

Mit der heutigen Hauptversammlung kommt es bei Andritz zu einem Wechsel an der Vorstandsspitze. Der langjährige CEO und Großaktionär Wolfgang Leitner wechselt in den Aufsichtsrat und Joachim Schönbeck wird neuer CEO. Für unser jüngstes Börse Social Magazine, das Mitte März erschienen ist, haben wir ein Interview mit Wolfgang Leitner geführt. Unter anderem meinte er über seine Kollegen: "Das, was Andritz erreicht hat, habe ich zwar als CEO nach außen vertreten, es ist aber die Leistung des Teams. Meine Kollegen sind seit Jahren dabei, wir haben alles gemeinsam entschieden, von daher ist für Kontinuität gesorgt. In der Vergangenheit hat es immer Veränderungen gegeben, wir haben uns darauf eingestellt und das eine oder andere auch nutzen können. Diese Veränderungen wird es in Zukunft auch weiter geben, daher ist es wichtig, dass man auf Herausforderungen entsprechend reagiert. Ich bin zuversichtlich, dass meine Kollegen das sehr gut weiter machen werden und neue Entwicklungen vor­antreiben."

Alles Gute in der neuen Position!

Andritz ( Akt. Indikation: 39,44 /39,48, 0,66%)

Die Cleen Energy AG erwartet für das Geschäftsjahr 2022 eine Betriebsleistung von 25 bis 30 Mo. Euro und gibt bekannt, dass aufgrund der gestiegenen Anfrage nach nachhaltigen Energielösungen in der Zwischenzeit die Projektpipeline auf 184 Mio. Euro angestiegen ist. Abhängig von den Finanzierungsmöglichkeiten und personellen Ressourcen erwartet das Unternehmen, diese kundenseitigen Anfragen in den kommenden 2 bis 3 Jahren realisieren zu können. Das Unternehmen hat jüngst eine weitere Kapitalerhöhung abgeschlossen und freut sich über neue Investoren. Unter anderem wurden Michael Wurzinger, ehemaliger COO der UBM Development AG, und Biogena-Gründer Albert Schmidbauer Aktionäre des Unternehmens. „Die Aktie der Cleen Energy AG gibt Anlegern die Gelegenheit, in den stark wachsenden Markt der nachhaltigen Energieproduktion zu investieren. Allein das Volumen des österreichischen Marktes wird bis 2030 auf rund 34 Mrd. Euro geschätzt. Die Prognosen für Europa sind im gleichen Zeitraum sogar zwei Billionen Euro. Wir blicken als Unternehmen mit sehr großem Optimismus in eine grünere Zukunft, die wir ja schon seit mehreren Jahren als innovativer Pionier mitgestalten“, so Lukas Scherzenlehner, Vorstandsvorsitzender der Cleen Energy AG.

Cleen Energy ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)

Heute noch finden die „Austrian Equity Days" von Wiener Börse und Kepler Cheuvreux statt. Es präsentieren sich Agrana, AT&S, Bawag, EVN, FACC, Flughafen Wien, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, Post, Palfinger, RHI Magnesita, SBO, Semperit, Strabag, Uniqa, VIG, voestalpine, Wienerberger, Zumtobel.

Research: Pareto stuft S&T mit Kaufen und Kursziel 30,0 Euro ein. Kepler Cheuvreux bleibt bei Palfinger auf Kaufen und reduziert das Kursziel von 47,0 auf 30,0 Euro. Raiffeisen Research bestätigt Wienerberger mit Kaufen und kürzt das Kursziel von 40,0 auf 37,0 Euro. Barclays bestätigt für OMV die Empfehlung Untergewichten - und erhöht das Kursziel von 45,0 auf 48,0 Euro. Jefferies bestätigt OMV mit Kaufen und reduziert das Kursziel von 62,0 auf 60,0 Euro. Vontobel bestätigt das Buy für ams Osram und passt das Kursziel von 25,0 auf 22,0 Franken an. Deutsche Bank hat das Kursziel für ams Osram nach dem Investorentag von 18,0 auf 15,0 Franken gesenkt und das Hold-Rating bestätigt.

