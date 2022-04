PIR-News: Wienerberger- und Evotec-Zahlen, Deals bei Marinomed und S Immo, Research zu Frequentis, UBM ... (Christine Petzwinkler)

Wienerberger erzielte im 1. Quartal 2022 vorläufigen Zahlen zufolge eine Steigerung des Umsatz um 44 Prozent auf ca. 1.150 Mio. Euro (Q1 2021: 797 Mio. Euro) und ein Plus beim berichteten EBITDA um 112 Prozent auf ca. 225 Mio. Euro (Q1 2021: 106 Mio. Euro). Für das 2. Quartal 2022 wird von einem weiteren Anstieg der Nachfrage ausgegangen, "die durch volle Auslastung der Produktionskapazitäten befriedigt werden kann", wie das Unternehmen betont. Die EBITDA-Guidance von 750 bis 770 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2022 wird bestätigt. Was die Versorgung mit Energie und insbesondere mit Erdgas angeht, so hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge bereits 89 Prozent des gesamten für 2022 benötigten Gasvolumens gesichert.

Und: Mit 1. April hat Daniel Merl die Leitung der IR-Abteilung der Wienerberger Gruppe als Head of Investor Relations übernommen, die er zuletzt bereits seit Anfang des Jahres interimistisch innehatte.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 27,40 /27,46, 2,73%)

Marinomed Biotech hat eine Auslizensierung des Carragelose-haltigen Nasensprays für den südkoreanischen Markt abgeschlossen. Exklusiver Lizenzpartner von Marinomed ist die börsennotierte Hanmi Pharmaceutical. Im Rahmen der Vereinbarung wird Hanmi die lokale Zulassung für das Carragelose-Nasenspray beantragen und das Produkt in Südkorea vermarkten und vertreiben. Marinomed CEO Andreas Grassauer: „Die Partnerschaft bringt uns unserem Ziel näher, Carragelose jedem zugänglich zu machen. Carragelose ist sicher in der Anwendung und zeigte in klinischen Studien hohe Wirksamkeit bei der Vorbeugung und Behandlung viraler Atemwegserkrankungen einschließlich Covid-19.“

Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 80,80 /81,80, 0,37%)

Die S Immo erwirbt den Expo Business Park in Bukarest, mit Mietern wie etwa ING oder A&D Pharma. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der dreiteilige Bürokomplex mit einer Hauptnutzfläche von rund 41.500 m2 verfügt über eine gute öffentliche Anbindung an das Stadtzentrum sowie an beide Flughäfen. Das Objekt hat die Zertifizierungen BREEAM Outstanding sowie WELL Health & Safety erhalten.

S Immo ( Akt. Indikation: 21,80 /21,90, -1,35%)

Research: Die BankM stuft Frequentis von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöht das Kursziel auf 34,21 Euro. Die Analysten von SRC Research bestätigen für den Moment ihr 55,00 Euro Kursziel sowie das Buy-Rating für UBM. Die sehr gesunde finanzielle Situation der Gesellschaft würde genug Spielraum für weitere Projektzukäufe und auch die Möglichkeit bieten, schnell auf sich ergebende Oportunitäten zu reagieren, so die Analysten.

BNP Paribas Exane reduziert ams Osram von Outperform auf Neutral und nimmt das Kursziel von 23,0 auf 13,0 Franken zurück. Morgan Stanley bleibt bei voestalpine auf Underperform und reduziert das Kursziel von 32,0 auf 30,5 Euro. Autonomous Research bestätigt Bawag Group mit Outperform und kürzt das Kursziel von 68,3 auf 64,0 Euro.

UBM ( Akt. Indikation: 41,50 /41,90, 0,00%)

Frequentis ( Akt. Indikation: 29,30 /29,60, -0,17%)

Evotec hat 2021 einen Konzernumsatz von 618,0 Mio. Euro und damit ein Plus von 23 Prozent zum Vorjahr erreicht (+27 Prozent auf vergleichbarer Basis, exklusive Portfolio- und Wechselkurseffekt). Das bereinigte Konzern-EBITDA steigt um 1 Prozent und erreicht 107,3 Mio. Euro. Die unverpartnerten F+E-Aufwendungen in 2021 lagen bei 58,1 Mio. Euro, das ist ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber 2020. Das Unternehmen verfügt über eine Liquiditätsposition von 858,2 Mio. Euro in Cash. Für das laufende Jahr erwartetet das Unternehmem einen Konzernumsatz in Höhe von 700 bis 720 Mio. Euro (690 bis 710 Mio. Euro bei konstanten Wechselkursen) und ein Konzern-EBITDA von 105 bis 120 Mio. Euro (95 bis 110 Mio. Euro bei konstanten Wechselkursen).

Evotec ( Akt. Indikation: 26,24 /26,27, -2,36%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.04.)

(12.04.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/06: Gratulation an Gregor Rosinger und Daniel Merl, Vorstellung Rosinger-Song, Evotec-Besuch

Akt. Indikation: 25.61 / 25.67

Uhrzeit: 15:30:44

Veränderung zu letztem SK: -4.65%

Letzter SK: 26.89 ( -3.10%)

Akt. Indikation: 29.10 / 29.30

Uhrzeit: 15:28:10

Veränderung zu letztem SK: -1.02%

Letzter SK: 29.50 ( -0.34%)

Akt. Indikation: 80.80 / 82.00

Uhrzeit: 15:25:40

Veränderung zu letztem SK: 0.49%

Letzter SK: 81.00 ( 1.25%)

Akt. Indikation: 21.80 / 21.90

Uhrzeit: 15:30:41

Veränderung zu letztem SK: -1.35%

Letzter SK: 22.15 ( 1.61%)

Akt. Indikation: 41.50 / 41.70

Uhrzeit: 15:27:40

Veränderung zu letztem SK: -0.24%

Letzter SK: 41.70 ( 3.22%)

Akt. Indikation: 27.46 / 27.50

Uhrzeit: 15:30:31

Veränderung zu letztem SK: 2.92%

Letzter SK: 26.70 ( 1.37%)

Bildnachweis

1. Private Investor Relation >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Amag, CA Immo, Warimpex, Immofinanz, S Immo, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Bawag, Agrana, DO&CO, Frequentis, Andritz, FACC, Linz Textil Holding, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, UBM, Verbund, Wolford, Wiener Privatbank, Josef Manner & Comp. AG, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Addiko Bank, Deutsche Bank, Zalando, Delivery Hero, Bayer, BASF, Infineon.

Random Partner Porr

Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsegeschichte 12.4. Geburtstag des Gründers eines Teils von Valneva

» PIR-News: Wienerberger- und Evotec-Zahlen, Deals bei Marinomed und S Imm...

» Nachlese: Karl Nehammer, Julia Kistner, RBI und Palfinger (Christian Dra...

» Wiener Börse Plausch S2/06: Gratulation an Gregor Rosinger und Daniel Me...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Wienerberger, Verbund und Do&Co gesucht

» United States Steel – Pullback als Einstiegsmöglichkeit in die Aktie des...

» Siemens Healthineers: die Aktie des Medizintechnik-Anbieters sieht nicht...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Netflix, Disney, Chubb, SAP, Morph...

» Zumindest (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» BSN Spitout Wiener Börse: Wiener Privatbank zurück über dem MA200