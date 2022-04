Nachlese: RBI, Addiko und die 10, Porr, AT&S (2), UBM, Egger, Sportradar, Freedom Song (Christian Drastil)

Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2877, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch)

- RBI und Addiko droht der Fall in die Einstelligkeit, bei RBI erstmals seit 18.Jänner 2015, bei Addiko Bank erstmals seit 24.2.2021.

RBI ( Akt. Indikation: 10,83 /10,85, 4,73%)

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 10,30 /10,45, -0,24%)

- Änderungen: Die Baader Bank ist ab nächster Woche nicht mehr Market Maker der Porr. Bonds von AT&S, UBM und Egger werden ab der kommenden Woche ins Handelsverfahren Einmalige Auktion überstellt

- Andreas Gerstenmayer gewinnt "meinen Preis". Das ist so gemeint: Der "CEO & CFO Award", der in dieser Woche von Deloitte übergeben wurde, ist eine Entwicklung von mir damals für den Börse Express. Herzliche Gratulation an den AT&S-Chef.

AT&S ( Akt. Indikation: 49,30 /49,45, 1,49%)

- die 2. Sonderfolge zum Start des SportWoche Podcasts ist ein CEO-Talk aus dem Sportwettenbereich, der eigentlich gar nicht als Podcast geplant war. Wir hatten Carsten Koerl, CEO der seit kurzem an der Nasdaq gelisteten Sportradar (7 Mrd. Dollar IPO) im Q4/2021 für das Printprodukt Börse Social Magazine interviewt. Danach haben wir uns mit Zustimmung des Unternehmens entschlossen, die Aufnahme als ungeschnittenen One-Take zu bringen, einzig dieses Intro wurde ergänzt. Koerl spricht in diesem sehr persönlichen Talkl natürlich über das New York Listing, das Geschäftsmodell, die Zahl 750.000 Live-Events im Jahr sowie seinen privaten und beruflichen Wien-Bezug. https://boersenradio.at/page/podcast/2878

- .der Outro-Song im Podcast hat einen Anti-Kriegstext bekommen:

".. I know that it`s not easy, but we`re longing for our freedom again.

I never give you up until you`re my world, come on, leave these wars behind.

Don`t give you up until you`re my world, I can`t get this right out of my mind.

And you may think that I´m a dreamer cause only dreaming makes this world go round and round

Let us be all winners. Lets give us hands and turn our heads - turn our heads around."

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.04.)

(28.04.2022)

BSN Podcasts

SportWoche Podcast S1/03: Plausch mit Christian Friedl, SV Essling

Akt. Indikation: 10.50 / 10.70

Uhrzeit: 12:02:55

Veränderung zu letztem SK: -2.75%

Letzter SK: 10.90 ( 3.32%)

Akt. Indikation: 48.45 / 48.75

Uhrzeit: 12:02:55

Veränderung zu letztem SK: -1.52%

Letzter SK: 49.35 ( -0.10%)

Akt. Indikation: 10.98 / 11.03

Uhrzeit: 12:02:55

Veränderung zu letztem SK: 0.23%

Letzter SK: 10.98 ( 2.33%)

Bildnachweis

1. peace, Friede, Ukraine, http://www.shutterstock.com/de/pic-210241717/stock-photo-peace-sign-on-the-ukrainian-flag-in-protest-manifestation-against-war-in-ukraine.html , (© www.shutterstock.com) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Österreichische Post, SBO, Wienerberger, Warimpex, Amag, UBM, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Bawag, RBI, OMV, Rosenbauer, Addiko Bank, AMS, Andritz, Cleen Energy, Erste Group, Heid AG, Porr, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Immofinanz, Qiagen, Covestro, Porsche Automobil Holding, Symrise, Delivery Hero, HelloFresh, Brenntag.

Random Partner VARTA AG

Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Palfinger, SAP, Ende Specialist-Ära, BA...

» Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz

» Börsegeschichte 29.4.: Extremes zur OMV

» S Immo führt im Aktienturnier-Finale gegen Do&Co (Christian Drastil)

» Nachlese: Wieviel ist S Immo wert? RBI und Addiko halten die 10 (Christi...

» PIR-News: Strabag, Andritz, Palfinger, Erste Group, Post, Flughafen, Ros...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Andritz, Palfinger und Wienerberger gesucht

» Wiener Börse Plausch S2/17: Heute wohl Ende der Specialist-Ära im Wiener...

» Philosophien der Geldanlage - u.a. mit Novo Nordisk, Blackrock, AMD, Nvi...

» ATX-Trends: Frequentis, Andritz, Palfinger, Post, Wienerberger ...