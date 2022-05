Börsegeschichte 12.5.: Sanochemia, Zumtobel und Extremes zu Post, Palfinger, Immofinanz und Pierer Mobility

IPOs:

12.05.1999: Sanochemia: Sanochemia mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 53,80 Mio. Euro (dazu Greenshoe 8 Mio. Euro).

12.05.2006: ZUMTOBEL: Zumtobel mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,52 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 78,71 Mio. Euro). zum Kalender



Extrema:

12.05.2011: Flop 2: Österreichische Post: -10.9% - [Flop 1: -14.29% (07.11.2007), Flop 3: -9.66% (20.10.2008)] zum Kalender



Umsatzextrema:

12.05.2006: Bester - Palfinger: 41.569.200 Euro (Doppelzählung); Preis: 20,28 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.024.880 zum Kalender

12.05.2006: Bester - Zumtobel: 188.117.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 19,25 Euro, Stück (Einfachzählung): 4.886.155 zum Kalender



over MA200:

12.05.2004: Immofinanz: Am längsten über MA200: 1090 Tage (endete am: 12.05.2004) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

12.05.2020: Pierer Mobility: Beste Performance Serie: 26.32% (5 Tage - endete am 12.05.2020)

Bisher gab es an einem 12. Mai 20 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.05. beträgt -0,01%. Der beste 12.05. fand im Jahr 2010 mit 2,78%statt, der schlechteste 12.05. im Jahr 2006 mit -2,00%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.05.)

(12.05.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/27: Ideen für Spalt-Nachfolger und bitte um sachdienliche Hinweise zur UIAG

Bildnachweis

1. Sanochemia, Labor, Biotech, Pharma, Credit: Sanochemia , (© Aussender) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Strabag, EVN, Rosenbauer, Warimpex, Frequentis, Polytec Group, Uniqa, Österreichische Post, DO&CO, AT&S, RBI, Porr, Marinomed Biotech, Addiko Bank, AMS, Andritz, Cleen Energy, Lenzing, SBO, Semperit, Wienerberger, Oberbank AG Stamm, Immofinanz, ATX, Qiagen.

Random Partner Strabag

Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17). >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu Uniqa

» PIR-News: Andritz, Post, Agrana, S&T, Research zu AT&S, Mayr-Melnhof (Ch...

» Nachlese: Martin Kocher stark, den Verbund lässt er aber zunäc...

» Wiener Börse Plausch S2/27: Namen für Spalt-Nachfolger und bitte um sach...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, AT&S und Pierer Mobility gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Wienerberger, Bitcoin-Crash, B...

» ATX-Trends: Post, Agrana, Mayr-Melnhof, Verbund, Wienerberger ....

» BSN Spitout Wiener Börse: Verbund fällt im ytd-Ranking zurück

» Österreich-Depots: Noch keine Zukäufe erfüllt (Depot Kommentar)