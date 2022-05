Nachlese: Bernd Spalt, Parkpickerl, Urlaub mit der Wiener Börse, wikifolio hat einen Duft (Christian Drastil)

Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2955 , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch)

- im Rahmen der Hauptversammlung der Erste Group wurden die Aktionär:innen auch über die Beweggründe von CEO Bernd Spalt, für eine Verlängerung seines Vertrages nicht mehr zur Verfügung zu stehen, informiert. Spalt selbst äusserte sich auf LinkedIn: "In order to make that "We Build Financial Health" vision a reality, we need a major transformation in the areas of technology, as well as in our corporate culture and business model. All of us are also in agreement on this. However, the Supervisory Board and I do have different assessments regarding the "how" of planning and implementing such a major transformation." Der Noch-CEO führt in der Folge aus, dass es das Tempo der geplanten Veränderung war, das die Auffassungsunterschiede ausgelöst habe. Der AR wollte es schneller als Spalt, der für Präzision Zeit wollte. Der Aufsichtsrat wird den Nachfolgeprozess über den neu konstituierten Nominierungsausschuss einleiten. Bis auf weiteres führt Bernd Spalt die Geschäfte der Erste Group fort.

Erste Group ( Akt. Indikation: 30,02 /30,05, 0,08%)

- wegen meiner Parkpickerl-"Erinnerung": "Ihre E-Mail ist in der Magistratsabteilung 67 eingelangt und in Behandlung genommen worden."

- Urlaub mit der Wiener Börse: Weiterbildung mit Erholungsfaktor. In entspannter Atmosphäre am Hubertussee bei Mariazell erfahren Einsteiger, was bei der erfolgreichen Wertpapier-Veranlagung wichtig ist. Jetzt zum 5-tägigen Seminar der Wiener Börse Akademie anmelden und börsefit werden: https://lnkd.in/g57-p9zF

- wikifolio hat einen Duft: Ziel war es, gemeinsam einen Duft zu erschaffen, welcher die Trader auf einer olfaktorischen Ebene während ihrer Arbeit motivieren und unterstützen soll. Denn laut den Duftprofis von Günsberg Creation könne man einen bestimmten Geruch mit einer Emotion verknüpfen und somit diese Emotion jederzeit beim Riechen dieses Duftes wieder hervorrufen. Eine Probe ist auf dem Weg zu mir.

(20.05.2022)

(20.05.2022)

Wiener Börse Plausch S2/32: P&G-Booster für Marinomed, AT&S nie höher, SBO verdoppelt, European Lithium gefährlich und ein Spoiler

