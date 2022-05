» Börsegeschichte 24.5.: Extremes zu FACC und Semperit

over MA200:

24.05.2018: FACC: Am längsten über MA200: 510 Tage (endete am: 24.05.2018) zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

24.05.1996: Semperit: Längste positive Serie: 19 Tage (endete am 24.05.1996)



Positive Serie in Performance:

24.05.1996: Semperit: Beste Performance Serie: 48.96% (19 Tage - endete am 24.05.1996)

Bisher gab es an einem 24. Mai 18 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.05. beträgt 0,01%. Der beste 24.05. fand im Jahr 1995 mit 1,72%statt, der schlechteste 24.05. im Jahr 2006 mit -1,76%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.05.)

(24.05.2022)

