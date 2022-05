PIR-News: Strabag, Wiener Börse, RBI, Zumtobel, Andritz, S Immo, Porr, RBI, Strabag, Varta, OMV ... (Christine Petzwinkler)

31.05.2022, 4018 Zeichen

Der Baukonzern Strabag hat heute einen Einblick in das 1. Quartal 2022 gewährt. So wurde die Leistung um 12 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro gesteigert, was wesentlich auf das im Vergleich zum Vorjahresquartal günstigere Bauwetter zurückzuführen ist, wie das Unternehmen erklärt. Der Auftragsbestand erreichte mit 23,7 Mrd. Euro (+18 Prozent im Vergleich zum 31.3.2021) einen neuen Rekordwert. Deutschland habe am stärksten zum Wachstum des Auftragsbestands beigetragen, gefolgt von Österreich und Polen. Angesichts des im ersten Quartal begonnenen Krieges Russlands gegen die Ukraine sei eine Prognose weiterhin mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Basierend auf dem neuerlichen Rekordauftragsbestand und einer Leistung im ersten Quartal 2022, die in etwa der Höhe des ersten Quartals 2019 entspricht, hält der Vorstand für 2022 vorerst unverändert an der angepeilten Bauleistung von 16,6 Mrd. Euro fest. Des Weiteren geht er davon aus, eine EBIT-Marge von nachhaltig mindestens 4 Prozent zu erwirtschaften, wie das Unternehmen mitteilt.

In Monat Mai wurden einige Shortpositionen bei der FMA gemeldet, wie der entsprechenden FMA-Datenbank zu entnehmen ist. So hat Marshall Wace per 9. Mai eine Shortposition bei voestalpine von 0,61 Prozent gemeldet, am 19. Mai hat Eleva Capital bei der Post eine Shortposition von 0,52 Prozent angegeben, Citadel bei Do&Co eine Shortpositon von 0,91 Prozent per 26. Mai, Millennium International Management hat per 27. Mai bei RBI eine Shortposition in Höhe von 0,82 Prozent und bei Zumtobel von 0,55 Prozent gehalten sowie AKO Capital LLP am 30. Mai bei Andritz eine Shortposition in Höhe von 1,4 Prozent gemeldet.

Ab heute notiert die erste grüne Bundesanleihe der Republik Österreich im „Vienna ESG Segment“ der Wiener Börse. Der mit 1,85 Prozent verzinste Green Bond wird am 23. Mai 2049 fällig. Ein Gesamtemissionsvolumen von 4 Mrd. Euro wurde von institutionellen Anlegern gezeichnet, das Ordervolumen belief sich auf 25,4 Mrd. Euro wobei 70 Prozent grüne Investoren waren. Finanzminister Magnus Brunner: „Die Anleihe wird unter anderem dazu beitragen, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der erneuerbaren Energien, aber auch der nachhaltigen Landwirtschaft zu finanzieren.“

Research: Die Analysten von SRC Research bestätigen die Kauf-Empfehlung und das Kursziel von 17,5 Euro für Porr. Zudem stufen die SRC-Analysten die S Immo von Buy auf Accumulate zurück und das Kursziel vo 28,0 auf 26,0 Euro. Die Analysten von Keefe Bruyette & Woods bestätigen Raiffeisen Bank International mit Underperform und erhöhen das Kursziel von 11,0 auf 12,0 Euro. Keefe Bruyette & Woods bestätigt auch die Erste Group mit Marktperform und reduziert das Kursziel von 39,9 auf 38,0 Euro. Die Experten bei Keefe Bruyette & Woods bleiben zudem bei Bawag Group auf Outperform und heben das Kursziel von 67,8 auf 75,0 Euro an. Kepler Cheuvreux bestätigt für Semperit das Buy und reduziert das Kursziel von 35,0 auf 25,0 Euro.

Michael Tojners Industrie-Gruppe Montana Tech Components, die aus den börsenotierten Sparten Varta, Aluflexpack und Montana Aerospace besteht, hat das 1. Quartal 2022 mit einem höheren Gesamtumsatz von 505,4 Mio. Euro (+15,9 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode) abgeschlossen. Das EBITDA belief sich auf 61,9 Mio. Euro (-17,9 Prozent). Der Rückgang ist den Angaben zufolge auf die überproportional hohen Produktions- und vor allem Energiekosten infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine zurückzuführen.

