Nachlese: Wilde Zeiten bei Immofinanz und S Immo; Klaus Fahrnberger, Ulrike Kogler, Barbara Katzdobler (Christian Drastil)

- Immofinanz-Crash am DIenstag, Gegenbewegung am Mittwoch: ATX-Komitee hat am Dienstag, es war der 4. Handelstag des Monats und damit ungewohnt spät, die von uns erwartete FFF-Reduktion bei der Immofinanz von 0,7 auf 0,3 vollzogen. Das kann ein Grund sein, die Effekte werden meist sofort vollzogen, 70 Mio. Euro Umsatz. Zudem sind wohl Margin Calls im Markt gewesen. Dann die Gegenbewegung einen Tag später: Zum Zeitpunkt des Recordings gestern war freilich noch nicht bekannt, dass die Immofinanz-Vorstände am Abend zurücktreten würden. Insofern passt der späte Verkauf der Aktien (Schönauer 15.000, Reindl 7515) wieder ins Bild. Noch im Februar sagten die Vorstände in einer Aussendung: "Ergänzende Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat zum nachgebesserten CPIPG-Übernahmeangebot: Erhöhter Angebotspreis von EUR 23,00 je Aktie unverändert zu niedrig ... zudem ist keine angemessene Kontrollprämie in Bezug auf die Kontrollerlangung der CPIPG über die Immofnanz berücksichtigt."

- S Immo Aktionäre werden jetzt wohl Angst bekommen, das bevorstehende Angebot nicht anzunehmen. Ein Call to Action.

- Klaus Fahrnberger (Ex-bet-at-home) spricht nun für Fabasoft, während Ex-Fabasoft Ulrike Kogler zu Rosenbauer wechselte. Also OÖ-Rochaden.

- Barbara Katzdobler, Matejka & Partner Asset Management Ges.m.b.H, und durchaus ein Rising Star der Österreichischen Fondsindustrie / Dachfonds Manager Szene, outete sich auf meine "Kein Bier in der Wachau"-Beschwerde als Riesling-Fan und merkte an, eine tägliche Hörerin zu sein und dass der "Market & Me"-Jingle ein Ohrwurm ist. Made my day.

