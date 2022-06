Börsegeschichte 24.6.: Index-Events Wolford und Wr. Städtische, Extremes Kapsch und Do&Co

24.06.2022, 703 Zeichen

Indexumstellungen:

24.06.1996: Wolford, Wr. Städtische (Vorzüge) kommen in den ATX.



over MA200:

24.06.2011: Kapsch TrafficCom: Am längsten über MA200: 394 Tage (endete am: 24.06.2011) zum Kalender



Gleichbleibende Serie in Tagen:

24.06.1999: DO&CO: Längste gleichbleibende Serie: 6 Tage (endete am 24.06.1999)

Bisher gab es an einem 24. Juni 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.06. beträgt -0,81%. Der beste 24.06. fand im Jahr 2009 mit 5,09%statt, der schlechteste 24.06. im Jahr 2016 mit -7,04%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.06.)

(24.06.2022)

Wiener Börse Plausch S2/56: 2 voestalpine-Käufer, Immofinanz-Update gefällt, Viagra für Valneva, 4. BBO für die Börse

