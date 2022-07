Nachlese: Amag und Frequentis vor den Vorhang, Austrian Stocks in English, Alexandris (Christian Drastil)

11.07.2022, 2225 Zeichen

Die Rechtsschreibprüfung macht aus "Stadlauer Malz" "Staumauer Malz". Und wieviele Neulinge gab es in den ATXPrime seit der Rekordwoche 2007? Es waren nur 7, also im Schnitt dauert es länger als zwei Jahre: Addiko Bank, Amag, Bawag (einziger ATX), FACC, Frequentis, Marinomed, Strabag. Und nur Amag und Frequentis liegen über dem IPO-Kurs.

Am Sonntag hiess es: Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ . It was finally a good week for the Austrian Traded Index Total Return, which gained 1,38 percent to 6102 Points. But: In the first part of the week we saw a sharp fall to to 5807 points, a new low for 2022. The best stocks this week were SBO with 7,12% up in front of Raiffeisen Bank International 6,21% and Verbund 5,5%. And the following stocks performed worst: AT&S -8,7% in front of Marinomed Biotech -8,45% and Rosenbauer -6,77%. If you want you can take a look at the last 16 of our 12th stock market tournament: http://boerse-social.com/tournament. News came from Andritz (3), Austrian Post (2), Flughafen Wien, Agrana, UBM, Warimpex, Uniqa, OMV and Rath, spoken by the absolutely smart Alison.

Am Samstag hiess es: Bei der Schwimm-WM in Budapest holten Anna-Maria und Eirini Alexandri die ersten rot-weiß-roten WM-Medaillen im Synchronschwimmen für den Österreichischen Schwimmverband. Drillingsschwester Vasiliki schrammte im Einzel knapp an einer Medaille vorbei. Alle drei kamen für einen Podcast zu mir ins Studio und plauderten zum Teil synchron über die Fazsination des synchronen Sports, Gegnerinnen, Männer- und Mixed-Bewerbe, Musik, Training, Ausgleichssport, Wasserbeschaffenheiten, Choreographie und Badeanzüge. Fotos vom Besuch unter https://photaq.com/page/pic/92432 .

