» Börsegeschichte 13.7.: Extremes zu Österreichische Post und Marinomed

Bisher gab es an einem 13. Juli 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.07. beträgt 0,17% . Der beste 13.07. fand im Jahr 2010 mit 2,22% statt, der schlechteste 13.07. im Jahr 1992 mit -2,61% . Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.07. so: 0,00% .

