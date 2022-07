Börsegeschichte: Erste Group, Bundesländer Versicherung + Extremes bei Marinomed und Telekom Austria

26.07.2022, 874 Zeichen

04.12.1997: Erste Bank: Jahrestag IPO 9000 Tage



Indexumstellungen:

26.07.1991: Bundesländer Versicherung (Vorzüge) kommen in den ATX.



Positive Serie in Tagen:

26.07.2019: Marinomed Biotech: Längste positive Serie: 7 Tage (endete am 26.07.2019) zum Kalender

26.07.2017: Telekom Austria: Längste positive Serie: 11 Tage (endete am 26.07.2017) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

26.07.2019: Marinomed Biotech: Beste Performance Serie: 23.60% (7 Tage - endete am 26.07.2019)

Bisher gab es an einem 26. Juli 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.07. beträgt 0,48%. Der beste 26.07. fand im Jahr 2012 mit 3,45%statt, der schlechteste 26.07. im Jahr 2007 mit -3,31%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.07.)

(26.07.2022)

