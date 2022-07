Wiener Börse Plausch S2/78: AT&S schrieb vor Ex-Tag Geschichte, Achtung S Immo, Achtung grosses Bier

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/78 geht es zunächst um die sportliche AT&S, die vor dem heutigen Ex-Tag Geschichte geschrieben hat, Stichwort 1,5 Mrd., Weiters: Der S Immo Bond (Kündigung) hat anders als die Aktie (Angebot) kürzere Annahmefristen und Spesen, ein grosser Treichl-Move und ein Jubiläum von Wilhelm Hörmanseder (Ex-MMK), von dem er wohl selbst nichts weiss (ich habe mich noch dazu bei Tagen und Jahren versprochen, sorry). Verbund arbeitet mit der OMV, Wienerberger mit einem Roboter, die Erste Group mit einem Tiroler und die Baader Bank mit einem potenziellen Verdoppler. Und: Ist ein grosses Bier nicht mehr gesellschaftsfähig oder will man nur abzocken?

