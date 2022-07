Pierer Mobility vs. VIG im Finale des 12. Aktienturniers, Podcast heute erst am Nachmittag (Christian Drastil)

28.07.2022, 1688 Zeichen

Um 10:52 liegt der ATX TR mit -0.29 Prozent im Minus bei 6304 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -19.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.76% auf 11.92 Euro, dahinter Andritz mit +2.72% auf 42.63 Euro und Wienerberger mit +2.09% auf 21.54 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13106 ( -1.04%, Ultimo 2021: 15884, -17.49% ytd).

Achtung: Der Tagespodcast für http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch kommt heute erst am späteren Nachmittag.

Die Entscheidung im Semifinale des 12. Aktienturniers by IRW-Press, das von Freitag Schluss bis heute Mittwoch Schluss (3 Tage), gespielt wurde, ist gefallen: Pierer Mobility besiegte im Semi Österreichische Post mit -0.79% zu -1.78%, VIG die CA Immo mit 2.33% zu -2.52%. Der Versicherer hat bereits 1x gewonnen und könnte am Freitag zum 2. Mal den Pokal übernehmen. Für Pierer Mobility wäre es der 1. Sieg.

Hier die Wege ins Finale "Pierer Mobility vs. VIG"

Pierer Mobility besiegte in Runde 4 Österreichische Post mit -0.79% zu -1.78, in Runde 3 in Runde 2 Verbund mit 0,00% zu -1,30%, in Runde 2 Mayr-Melnhof mit 0.00% zu -6.37% und in Runde 1 Wienerberger mit 1.94% zu -0.10%.

Performance Starttag Finale: Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 61,90 /63,00, -0,40%)

VIG besiegte in Runde 4 CA Immo mit 2.33% zu -2.52%, in Runde 3 Warimpex mit 0,94% zu 0,47%, in Runde 2 FACC mit -2.74% zu -3.36% und in Runde 1 AT&S mit -0.23% zu -8.70%.

Performance Starttag Finale: VIG ( Akt. Indikation: 21,95 /22,00, -0,11%)

Das Finale läuft von Mittwoch Schluss bis Freitag Schluss (2 Tage). Zwischenstände und historische Sieger unter https://boerse-social.com/tournament .

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.07.)

(28.07.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/81: Andritz und Palfinger überzeugen, TV kommt und ich schreibe keine bestellten Stories

