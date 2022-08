Wiener Börse Plausch S2/90: Wienerberger und eine IR-Auszeichnung, Do&Co-Zukauf, S Immo Präzisierung, AT&S-Buy-Size

philoro Edelmetalle philoro wurde im März 2011 als bankenunabhängiges Edelmetall-Handelshaus in Wien gegründet und gehört zu den führenden Anbietern bei qualitativ hochwertiger Edelmetallveranlagung in Europa. Das Familienunternehmen, an dem sich im Jahr 2019 der Industrielle Max Turnauer beteiligt hat, betreut private ebenso wie institutionelle Kunden.

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/90 geht es um eine Frequents auf virtuellem High, den besten Wienerberger-Tag seit 28 Monaten und das Erklären-Können der Wienerberger IR, eine S Immo-Präzisierung. Weiters sehr sehr viele News: Mayr-Melnhof und Post nach Zahlen top, Do&Co mit IAS-Abschreibungs-Thema, ich habe - Risikohinweis - die Aktie aufgestockt. Valneva passt den Ausblick an und Kontron besetzt den CFO neu. Aus dem AT&S-Umfeld gibt es einen mächtigen Kauf.

