14.08.2022, 907 Zeichen

Hear it :https://boersenradio.at/page/podcast/3232

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ . Week 32 was a very good one. ATX TR went up 2,1% to 6.515,1 points, it was also a comeback over the moving average 100 of this index. Year-to-date ATX TR is now at minus 16,99%.

These are the best-performers this week: Wienerberger 10,25% in front of Uniqa 6,33% and Andritz 5,71%. And the following stocks performed worst: Kapsch TrafficCom -2,29% in front of SBO -2,29% and FACC -1,45%.

News came from Andritz (2), CA Immo, A1 Telekom Austria (2), Semperit, Wolford, Kapsch TrafficCom, Vienna Airport, S Immo, Erste Group, Zumtobel, voestalpine and OMV. spoken by the absolutely smart Allison.

(14.08.2022)

BSN Podcasts

Austrian Stocks in English: ATX TR in week 32 with muscles, Wienerberger on top

Bildnachweis

1. Big Ben Brexit by London Eye Brexit , (© Christian Mayerhofer) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:DO&CO, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Immofinanz, FACC, Kapsch TrafficCom, UBM, VIG, Andritz, Semperit, Bawag, CA Immo, Lenzing, RBI, Athos Immobilien, Palfinger, Rosenbauer, Stadlauer Malzfabrik AG, UIAG, Frequentis, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, S Immo, Verbund, Münchener Rück, Airbus Group, Fresenius Medical Care, Siemens, Deutsche Bank, Volkswagen Vz., Infineon.

Random Partner VARTA AG

Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Austrian Stocks in English: ATX TR in week 32 with muscles, Wienerberger...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Rosenbauer, starker DAX

» BSN Spitout Wiener Börse: Lenzing, Uniqa, Mayr-Melnhof haben Moving Aver...

» Österreich-Depots: Do&Co-Zusatztrade mit Gewinn geschlossen (Depot Komme...

» Börsegeschichte 12.8: George Soros

» Reingehört bei Österreichische Post (boersen radio.at)

» Reingehört bei Polytec (boersen radio.at)

» PIR-News: Rosenbauer, Frequentis, DO & CO, Valneva, Polytec ... (Christi...

» Nachlese: Wienerberger und Jürgen Wahl (Christian Drastil)

» Wiener Börse Plausch S2/91: Hörer:innen wählen Addiko Bank in knappem Re...