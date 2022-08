Nachlese: CPI S Immo mit Last Minute Nachtrag, Thomas Winkler (Christian Drastil)

17.08.2022, 1801 Zeichen

- CPI Property ist bei S Immo nun über 45 und dann gleich über 50 Prozent gekommen, die Banken melden offenbar täglich an CPI, die dann rückinformierend die S Immo kontaktiert sowie auch FMA & Co. Heisst: Erst grösser 80 Prozent hätte ich gesagt, dass der ATX-Platz der S Immo wackelt, ich gehe mit dem neuen Wissensstand davon aus, dass die S Immo per September-Verfall fix im ATX bleibt. Die Nachfrist wird dann zeigen, wie es weitergeht. Eine Fusion von S Immo und Immofinanz soll allein schon aus steuerlichen Gründen kein Ziel sein. Auch bei der CA Immo kann es bald wieder spannend werden, Stichworte Klaus Umek und Starwood. Der Shorter in der Immofinanz dürfte e in gehedgter ETF sein. Nachtrag last minute: CPI nun doch auf 79 Prozent gekommen.

- Thomas Winkler ist seit 2016 CEO der UBM, davor war er u.a. für die Girozentrale, Maculan (Head of IR, in dieser Zeit hat er den Verband CIRA mitgegründet), Magna, die Deutsche Telekom, T-Mobile, Lenzing und die ÖIAG tätig. In seiner Zeit als Finanzvorstand von T-Mobile hatte er sich auch intensiv mit dem erfolgreichen T-Mobile-Radrennstall auseinandergesetzt, da bin ich als Sportfan länger hängengeblieben. Winkler hat mit herausragenden Persönlichkeiten wie Alexander Maculan, Frank Stronach, Ron Sommer oder Karl-Heinz Strauss zusammengearbeitet und mit UBM kurz nach Pandemiebeginn einen mutigen Strategieschwenk vollzogen. Der Switch in Richtung Holz scheint gelungen, ESG-Preise sind ein Lohn, den man auch gerne mitnimmt. https://boersenradio.at/page/podcast/3241

