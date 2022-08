We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Frequentis, Immofinanz und Knaus Tabbert (Wendelin Chladek)

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(2), Kontron(1)

Star der Stunde: Zumtobel 1.88%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.46%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(1)

Star der Stunde: Uniqa 0.29%, Rutsch der Stunde: RBI -1.47%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(2), Uniqa(1)

Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.29%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.15%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Uniqa(1), OMV(1), Kontron(1)

Star der Stunde: DO&CO 2.11%, Rutsch der Stunde: SBO -0.64%

Star der Stunde: Lenzing 0.75%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.29%

Featured Partner Video

AT&S CSO Schneider: Technology is the driver of our prosperity #shorts

Peter Schneider, CSO AT&S, emphasizes the importance of #technology in our daily lives: From social media, machines to vehicles - technology is the driver. AT&S is proud to take lead in thi...