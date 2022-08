Nachlese: Wie wärs mit einer Kapitalerhöhung bei Strabag? Lob an Wienerberger und voestalpine, beide gefallen auch Edi Berger (Christian Drastil)

24.08.2022, 2763 Zeichen

Nachlese Podcast Dienstag Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3269, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- weiterer Nachtrag zur Strabag, die am 19.7.2007 wieder an die Börse ging und so in wenigen Wochen den 15. Jahrestag des IPOs begeht. Aktuell sind ja die 38,94 Angebot im Raum (IPO Kurs war 47). Erst dachte ich, das sei rein eine Notwendigkeit wegen Übernahmegesetz, jetzt habe aber nicht nur ich Sorgen, sondern auch Institutionelle, denn ein Syndikatsmitglied sprach von einem derzeit "hohen Aktienkurs" und einem "fairen Angebot". Ich meine: Das kann zittrige Hände schon zum Verkaufen bewegen und die Aktie hat schon jetzt viel zu wenig Streubesitz. In der Aussendung steht auch, dass die Annahme die Zulassung zum Amtlichen Handel beeinträchtigen kann (sinngemäss). Es wäre nicht der 1. Börserückzug: Die Bauholding Strabag war von 1990 bis 2003, also nur 13 Jahre, an der Börse. Und die Strabag-Gesellschafter sind für Überraschungen gut. "Die Gesellschafter haben sich zu einem Delisting noch nicht durchgerungen. Das ist alles eine Frage, wie weit fällt der Kurs wirklich. Weil irgendwann ist es dann uninteressant", so 2012 im WirtschaftsBlatt. Dabei sagte Haselsteiner 2007 vor dem IPO, dass der zweite Börsegang in Wien nicht mehr so "halbherzig" wie Bau Holding Strabag angegangen werde. Meine Idee: Wenn die Eigentümer den Kurs hoch finden und Intis den Kurs günstig bzw. gestern Raiffeisen Research und Erste Group Ziele um die 50 Euro formulierten: Kapitalerhöhung!

Strabag ( Akt. Indikation: 39,30 /39,40, -0,38%)

- ein Lob an dieser Stelle für Mitarbeiteraktien-Aktivitäten wie zb bei Wienerberger (erst heuer wieder) und voestalpine

- Eduard Berger ist seit 2011 Vorstandsmitglied der Wiener Privatbank. Der Börsebulle, der sich lieber als Optimist bezeichnet - und von Wegbegleitern Edi genannt - wird, ist ein prägender Player am Wiener Kapitalmarkt. Sei es in den 90er mit Kollegen wie Roman Eisenschenk oder Roland Neuwirth bei der Deutsche Bank, in den Nullern mit Fritz Schweiger oder Willi Hemetsberger bei der Bank Austria / CA IB, später mit dem Aufbau der Österreich-Schiene von Cheuvreux mit zb Alfred Reisenberger und Marion Swoboda-Brachvogel oder eben jetzt mit der Wiener Privatbank. Und auch aktuell sieht er der u.a. mit CIO Wolfgang Matejka (Edi ist auch Co-GF bei Matejka & Partner) eng zusammenarbeitet, wieder Chancen am österreichischen Aktienmarkt, zb bei Wienerberger, voestalpine und Andritz.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 22,88 /22,90, 1,46%)

voestalpine ( Akt. Indikation: 20,34 /20,38, -1,93%)

Andritz ( Akt. Indikation: 46,94 /47,02, 0,47%)

Hören: https://boersenradio.at/page/podcast/3271

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.08.)

(24.08.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/99: Rosinger wird was outen, ich überlege VLA 2001 und will Geschenke zum 20.000er

Bildnachweis

1. Eduard Berger (Vorstand Wiener Privatbank) - (Fotocredit: Martina Draper) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, S Immo, Rosenbauer, Immofinanz, Addiko Bank, Amag, Verbund, Lenzing, Wienerberger, Andritz, Österreichische Post, Strabag, AMS, Bawag, Marinomed Biotech, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, OMV, SBO, UBM, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Fresenius, Münchener Rück, Fresenius Medical Care, Zalando, Deutsche Post, HeidelbergCement, adidas, Puma, Siemens Healthineers.

Random Partner Wiener Privatbank

Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige Privatbank mit Sitz in Wien, deren Anspruch darin liegt, die besten Investmentchancen am globalen Markt für ihre Kunden zu identifizieren. Zu den Kunden zählen Family Offices, Privatinvestoren, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Lenzing aufgestockt (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.8.: blue-C, Strabag

» Reingehört bei Uniqa (boersen radio.at)

» Reingehört bei VIG (boersen radio.at)

» News zu Valneva, S Immo, Flughafen, VIG, Andritz, AT&S, stock3, Aluflexp...

» Nachlese: Wie wärs mit einer Kapitalerhöhung bei Strabag? Lob ...

» Börsen-Kurier: Steigflug für FACC, Rückschlag für Se...

» Wiener Börse Plausch S2/99: Rosinger wird was outen, ich überlege VLA 20...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Verbund, Wienerberger und Zumtobel gesuc...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Strabag, Wienerberger, voestalpine, VW,...