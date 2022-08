Nachlese: 20.000 Tage, 3136,99 Rosgix-Punkte, eine gute Idee von Georg Wailand (Christian Drastil)

Die drama kings sind Christian Drastil (dra) und Michael Marek (ma), die aus „hey, team drajc“, also Song #19 in diesem Podcast) für die Rosinger Group einen Rosinger-Cut gefertigt haben, dies mit alternativen Lyrics und addierten Samples von Gregor Rosinger. Ergebnis: „Team Rosinger“.

Lyrics „Team Rosinger“

(Samples Gregor Rosinger, Christoph Boschan aus boersenradio.at)

Es war um 1780 und es war in Wien (exakt 9 Jahre früher gründete die Kaiserin)

eine Stock Exchange mit Pomp und Trara

(doch der Christoph Boschan, der war noch nicht da)

Ma-ma-ma-ma Matejka und Brezinschek

(die Umsätze zur Kaiserzeit waren wirklch ka Dreck)

.. und so läutete später der Ferdinand

Le Mans Lenkrad in der Habsburger Hand

auch die Opening Bell zum 250er

wir waren immer immer immer immer immer immer immer da

Hey, Team Rosinger,

Prepares you for Equity Star

Hey, Team Zeitgeist ja

Ein Modethema, Modethema, Modethema …..

Gre - gor und Alexandra

sind für Dein Listing da

Rosgix ist Zeitgeist ja

(Boschan Sample)

Wir listen stocks for Equity

listen stocks for equity, weil Kredite kriegst nie

A message to Stephie in the mailbox to see

das hatscht ja unglaublich, Du Englisch-Genie

Vienna will go bullish, wie der Gusi einst sagte

Alles Spekulanten, wie der Faymann Werner klagte

Der Lehman Crash und der Covid Virus

brochten Riesenstress und an bledn Verdruss

doch wer unten gebuyt hat. konnte high sellen

trotz Wertpapier-KESt und Frau Janet Yellen

Hey, Team Rosinger,

Prepares you for Equity Star

Hey, Team Zeitgeist ja

Ein Modethema, Modethema, Modethema …..

Gre - gor und Alexandra

sind für Dein Listing da

Rosgix ist Zeitgeist ja

(Boschan Sample)

They called him the wild Rosinger

wir hoffen, Nick Cave klogt des ned

his Rosgix has very good closinger

auch fürn direct market is ned bled

Hey, Team Rosinger,

Prepares you for Equity Star

Hey, Team Zeitgeist ja

Ein Modethema, Modethema, Modethema …..

Gre - gor und Alexandra

sind für Dein Listing da

Rosgix ist Zeitgeist ja

(Rosinger Sample)

Podcasting for Equity … Podcasting for Equity

(Samples Gregor Rosinger)

2022 Christian Drastil - drama kings, Mixed by Michael Marek