News zu UBM, Immofinanz, CA Immo, Marinomed, Wienerberger, Strabag, Frequentis, Wolftank .... (Christine Petzwinkler)

25.08.2022, 6411 Zeichen

Der Immobilien-Developer UBM hat heute Halbjahres-Zahlen vorgelegt. UBM erwirtschaftete eine Gesamtleistung von 206,2 Mio. Euro, nach 237,3 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) lag mit 16,1 Mio. Euro unter der Vorjahresperiode (35,7 Mio. Euro), der Nettogewinn ging von 27,5 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf 15,8 Mio. Euro zurück. Die liquiden Mittel liegen bei 344,0 Mio. Euro (1. HJ 2021: 423,3 Mio. Euro).

Die Raiffeisen-Analysten stufen die Zahlen als negativ ein. Aufgrund des aktuellen Marktumfelds mit einem von Unsicherheit geprägten Stillstand bei Transaktionen, die beispielsweise in Deutschland um 65 bis 90 Prozent eingebrochen sind, veröffentlichte das Unternehmen einen EBT-Ausblick für das Geschäftsjahr 22 in Höhe von 38 bis 42 Mio. Euro. Dies würde deutlich unter den aktuellen Konsens- und Raiffeisen-Schätzungen von rund 60 Mio. Euro liegen und sei darauf zurückzuführen, dass sich UBM von mehreren geplanten Transaktionen zurückgezogen habe, so die Analysten.

UBM ( Akt. Indikation: 33,10 /33,40, -1,34%)

Die Immofinanz hat im 1. Halbjahr Mieterlöse von 144,2 Mio. Euro (-0,6 Prozent zum Vorjahresvergleichswert) erreicht, das Ergebnis aus Asset Management verbesserte sich um 3,0 Prozent auf 110,0 Mio. Euro, und der FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft kletterte um 6,1 Prozent auf 78,7 Mio. Euro. Das Konzernergebnis belief sich auf 162,7 Mio Euro, nachdem es im Vergleichszeitraum des Vorjahres vor allem von einer Aufwertung des Anteils an der S Immo deutlich positiv beeinflusst war (1. Halbjahr 2021: 228,6 Mio. Euro).

Seitens der Raiffeisen-Analysten heißt es zu den Zahlen: "Trotz des starken FFO I im ersten Halbjahr (79 Mio. Euro) kündigte die Immofinanz an, dass sie für das Gesamtjahr einen FFO I von 120 Mio. anstrebt, was einer stabilen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr entspricht und nur einen FFO I von 41 Mio. Euro für das 2. Quartal andeutet. Unsere jüngste Schätzung liegt bei 127 Mio. Euro. Eine Aktualisierung der Dividendendenpolitik für GJ 22 und darüber hinaus blieb aus."

Immofinanz ( Akt. Indikation: 15,10 /15,19, 0,03%)

Die CA Immo konnte den FFO I im 1. Halbjahr um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 73,9 Mio. Euro steigern. Die Mieteinnahmen in den ersten sechs Monaten waren mit 121,1 Mio. Euro (+1,0 % yoy) stabil und spiegeln die jüngsten Portfolioerweiterungen und das organische Wachstum trotz Immobilienverkäufen wider, so das Unternehmen. Der Konzerngewinn verbesserte sich um 28,5 Prozent auf 220,1 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2022 prognostiziert der Konzern ein nachhaltiges Ergebnis (FFO I) von mehr als 125 Mio. Euro (FFO I 2021: 128,3 Mio. Euro).

Die Analysten von Raiffeisen Research betrachten die Ergebnisse als neutral. Der FFO I habe positiv überrascht, er wurde allerdings auch durch eine Auflösung von Wertberichtigungen unterstützt. Der Ausblick liegt im Rahmen der Raiffeisen-Erwartungen, wie es heißt.

CA Immo ( Akt. Indikation: 32,00 /32,05, 1,03%)

Marinomed Biotech hat die Umsatzerlöse im 1. Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr auf 4,9 Mio. Euro (H1 2021: 3,2 Mio. Euro; +52 Prozent) steigern können. Innerhalb der drei Segmente Virologie, Immunologie und Sonstiges war die Virologie, einschließlich der OTC-Produktlinie Carragelose, für den Großteil der Einnahmen verantwortlich, informiert das Unternehmen. Die F&E-Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr auf 3,3 Mio. Euro gesunken (H1 2021: 4,3 Mio. Euro, -22 Prozent). Aufgrund der neuen erweiterten Strategie 2025 werden laut Marinomed momentan überwiegend Laborstudien durchgeführt, was weniger kostenintensiv ist. Mit dem Voranschreiten der Rx-Medikamentenkandidaten in die formale präklinische und später in die klinische Entwicklung sowie mit der außerdem geplanten Erweiterung der Pipeline werden die F&E-Aufwendungen in den kommenden Jahren voraussichtlich wieder steigen, kündigt das Unternehmen an. Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug -2,5 Mio. Euro, eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1 2021: -3,6 Mio. Euro; +31 Prozent). Der Periodenfehlbetrag betrug 3,8 Mio. Euro (H1 2021: 4,4 Mio. Euro) und liegt "im Rahmen des Geschäftsplans", wie es heißt.

Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 60,80 /62,20, 2,50%)

Mit Wirkung zum 1.1.2023 hat der Aufsichtsrat der Strabag Property and Facility Services GmbH (Strabag PFS) Marion Henschel zur Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. Martin Schenk verlängert seinen Vertrag auf eigenen Wunsch nicht und scheidet zum 31.12.2022 aus dem Unternehmen aus, wie es heißt.

Strabag ( Akt. Indikation: 39,25 /39,35, -0,63%)

Evotec SE hat seine klinische und kommerzielle Produktionsplattform für niedermolekulare Wirkstoffe durch die Akquisition von Central Glass Germany GmbH vom japanischen Chemieunternehmen Central Glass Co erweitert. Die Akquisition des Central Glass-Standorts in Deutschland erweitert und beschleunigt Evotecs Strategie zur integrierten Erforschung und Entwicklung von „medicines that matter“, heißt es.

Evotec ( Akt. Indikation: 23,56 /23,59, -0,15%)

Aktienkäufe: Der US-Investor FMR hält über mehrere Gesellschaften per 22. August in Summe 5,03 Prozent an den Wienerberger Stimmrechten. Davor waren es 4,87 Prozent, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 23,02 /23,06, 0,09%)

Research: Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 26,30 Euro für Wolftank. SFC Energy, ein vergleichbares Unternehmen im Bereich Wasserstoff, habe ein starkes Zahlenwerk für das erste Halbjahr vorgelegt, so die Analysten. Hauck Aufhäuser stuft den Reisemobilhersteller Knaus Tabbert mit "Buy" und Kursziel 59,0 Euro ein. Morgan Stanley bleibt bei Wienerberger auf Equal Weight und erhöht das Kursziel von 28,0 auf 30,0 Euro. Die Analysten der BankM stufen Frequentis von Kaufen auf Halten zurück und sehen das Kursziel bei 30,47 Euro, was unter dem aktuellen Aktienkurs liege, so die Analysten. Kepler Cheuvreux bestätigt SBO mit Kaufen und hebt das Kursziel von 76,0 auf 84,0 Euro an. Barclays bestätigt OMV mit Untergewichten, erhöht das Kursziel aber von 50,0 auf 53,0 Euro.

Wolftank-Adisa ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)

Knaus Tabbert ( Akt. Indikation: 32,60 /32,90, 4,63%)

Frequentis ( Akt. Indikation: 31,10 /31,60, -1,10%)

Wienerberger ( Akt. Indikation: 23,02 /23,06, 0,09%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.08.)

(25.08.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/100: Rosinger 100, Humungus kommt, Immo-Schwerpunkt und Marinomed-Wohlfühlumgebung

Akt. Indikation: 31.80 / 32.05

Uhrzeit: 22:55:59

Veränderung zu letztem SK: 0.71%

Letzter SK: 31.70 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 23.37 / 23.45

Uhrzeit: 22:59:59

Veränderung zu letztem SK: -0.85%

Letzter SK: 23.61 ( 1.50%)

Akt. Indikation: 30.80 / 31.40

Uhrzeit: 22:58:59

Veränderung zu letztem SK: -0.96%

Letzter SK: 31.40 ( -0.95%)

Akt. Indikation: 15.58 / 15.66

Uhrzeit: 22:59:54

Veränderung zu letztem SK: 0.45%

Letzter SK: 15.55 ( 2.71%)

Akt. Indikation: 32.40 / 32.90

Uhrzeit: 22:57:59

Veränderung zu letztem SK: 4.31%

Letzter SK: 31.30 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 61.00 / 63.20

Uhrzeit: 22:58:59

Veränderung zu letztem SK: 1.14%

Letzter SK: 61.40 ( 2.33%)

Akt. Indikation: 38.95 / 39.55

Uhrzeit: 22:59:59

Veränderung zu letztem SK: -0.51%

Letzter SK: 39.45 ( -0.25%)

Akt. Indikation: 33.00 / 33.20

Uhrzeit: 22:55:59

Veränderung zu letztem SK: 0.61%

Letzter SK: 32.90 ( -2.37%)

Akt. Indikation: 23.40 / 23.48

Uhrzeit: 22:57:59

Veränderung zu letztem SK: 1.12%

Letzter SK: 23.18 ( 0.70%)

Bildnachweis

1. Private Investor Relation >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:S Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Immofinanz, Palfinger, Polytec Group, Rosgix, Mayr-Melnhof, Kostad, BKS Bank Stamm, Addiko Bank, Agrana, Bawag, CA Immo, Strabag, Zumtobel.

Random Partner Palfinger

Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: Verbund schafft weiteres All-time-High knapp n...

» Österreich-Depots: Etwas Alpha verloren (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.8.: Extremes zu Lenzing

» We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Kostad, Lenzing und Marin...

» News zu UBM, Immofinanz, CA Immo, Marinomed, Wienerberger, Strabag, Freq...

» Nachlese: 20.000 Tage, 3136,99 Rosgix-Punkte, eine gute Idee von Georg W...

» Wiener Börse Plausch S2/100: Rosinger 100, Immo-Schwerpunkt, Marinomed-W...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Marinomed, FACC und Do&Co gesucht; IRW-N...

» ATX-Trends: Wienerberger, Flughafen, CA Immo, Immofinanz, UBM, Marinomed

» Börse-Inputs auf Spotify zu Rosgix, Valneva, John Deere, Snowflake und w...