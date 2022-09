News zu Andritz, Agrana, AT&S, Wiener Börse, Porr, UBM, Kontron, Marinomed, Pierer ... (Christine Petzwinkler)

01.09.2022, 3386 Zeichen

Andritz erhielt von der in Kanada ansässigen Jasztex Fibers den Auftrag zur Lieferung eines Kreuzlegers für die Anlage in Point Claire in der Provinz Quebec. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen. Andritz ihat bereits mehrere Anlagen an Jasztex geliefert. Alvin Zoltan, Eigentümer von Jasztex, sagt dazu: „Wir haben 2017 unsere erste Anlage von Andritz gekauft und eine weitere im Jahr 2019. Mit der engen Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen sind wir sehr zufrieden und haben nun eine dritte Anlage in Auftrag gegeben."

Andritz ( Akt. Indikation: 43,62 /43,68, -5,07%)

Die Agrana-Verarbeitungskampagnen in den drei österreichischen Stärkefabriken sind gestartet. m 29. August wurde im Agrana-Werk Gmünd mit der Stärkekartoffelübernahme begonnen. Ebenso angelaufen ist Anfang dieser Woche die Nassmais-Verarbeitung in den beiden Agrana-Standorten in Aschach/Donau (OÖ) sowie in Pischelsdorf (NÖ).

Agrana ( Akt. Indikation: 16,30 /16,45, 1,71%)

Neue Vorstände bei AT&S: Vor wenigen Tagen erst kam die Meldung, dass Petra Preining die börsenotierte Semperit verlässt. Nun ist ihre neue berufliche Heimat bekannt, sie wechselt mit Wirkung 1. Oktober als CFO zu AT&S. Sie wird die Bereiche Finance, Controlling, Procurement, Investor Relations, Legal, Internal Audit, Compliance sowie Risk- und Continuitymanagement verantworten. Und noch ein weiteres Mitglied kommt in den AT&S-Vorstand: Mit Wirkung 1.4.2023 wird Peter Griehsnig für fünf Jahre als CTO in den Vorstand der AT&S berufen. Der neue Vorstand setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: CEO Andreas Gerstenmayer, CSO/Stellvertreter CEO Peter Schneider, COO Ingolf Schröder, CFO Petra Preining sowie ab 1.4.2023 CTO Peter Griehsnig.

AT&S ( Akt. Indikation: 43,25 /43,40, -2,64%)

Neues Handelsmitglied: Optiver nimmt neu am Handel der Wiener Börse teil. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in Amsterdam, London, Austin, Chicago, Sydney, Taipeh, Hongkong, Shanghai und Singapur global tätig. Optiver wurde 1986 in den Niederlanden gegründet und beschäftigt weltweit über 1.600 Mitarbeiter. Insgesamt sind derzeit 65 Mitglieder, davon 23 österreichische und 42 internationale Banken und Wertpapierfirmen an der Wiener Börse zum Handel zugelassen. Die Top-Handelsteilnehmer waren im ersten Halbjahr 2022: Morgan Stanley & Co (13,48 Prozent), J.P. Morgan SE (7,47 Prozent) vor BOFA Securities Europe SA (6,98 Prozent).

Research: Die Analysten von SRC Research stufen Porr weiter mit Buy und Kursziel 17,5 Euro ein. Jefferies bleibt bei Pierer Mobility auf Kaufen und erhöht das Kursziel von 89,1 auf 94,8 Euro. Jefferies bestätigt auch Kontron mit Buy und reduziert das Kursziel von 27,0 auf 24,0 Euro. Hauck & Aufhäuser bekräftigt für UBM die Halten-Empfehlung und nimmt das Kursziel von 54,0 auf 41,0 Euro zurück. FMR Frankfurt Research bestätigt Marinomed mit Kaufen und kürzt das Kursziel von 135 auf 115 Euro. Die Wiener Privatbank bestätigt Immofinanz mit Halten und reduziert das Kursziel von 23,0 auf 17,0 Euro.

Porr ( Akt. Indikation: 11,32 /11,34, -0,79%)

Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 59,20 /60,10, -4,56%)

Kontron ( Akt. Indikation: 14,49 /14,53, -4,41%)

UBM ( Akt. Indikation: 30,00 /30,40, -2,89%)

Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 60,60 /61,80, -3,16%)

Immofinanz ( Akt. Indikation: 14,80 /14,82, 0,07%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.09.)

(01.09.2022)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S2/01: Thomas Böttcher

Akt. Indikation: 16.10 / 16.20

Uhrzeit: 11:41:23

Veränderung zu letztem SK: -1.52%

Letzter SK: 16.40 ( 1.86%)

Akt. Indikation: 44.70 / 44.78

Uhrzeit: 11:43:52

Veränderung zu letztem SK: 1.27%

Letzter SK: 44.18 ( -3.91%)

Akt. Indikation: 42.85 / 43.00

Uhrzeit: 11:43:23

Veränderung zu letztem SK: 0.53%

Letzter SK: 42.70 ( -4.04%)

Akt. Indikation: 14.86 / 14.89

Uhrzeit: 11:41:56

Veränderung zu letztem SK: -0.10%

Letzter SK: 14.89 ( 0.61%)

Akt. Indikation: 14.94 / 14.99

Uhrzeit: 11:44:16

Veränderung zu letztem SK: 2.71%

Letzter SK: 14.57 ( -4.02%)

Akt. Indikation: 59.40 / 60.00

Uhrzeit: 11:42:16

Veränderung zu letztem SK: -1.49%

Letzter SK: 60.60 ( -4.11%)

Akt. Indikation: 60.00 / 60.90

Uhrzeit: 11:41:17

Veränderung zu letztem SK: -0.90%

Letzter SK: 61.00 ( -2.40%)

Akt. Indikation: 11.02 / 11.06

Uhrzeit: 11:43:44

Veränderung zu letztem SK: 0.73%

Letzter SK: 10.96 ( -4.03%)

Akt. Indikation: 30.40 / 30.60

Uhrzeit: 11:43:11

Veränderung zu letztem SK: -2.56%

Letzter SK: 31.30 ( 0.64%)

Bildnachweis

1. Private Investor Relation >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, Addiko Bank, Verbund, Polytec Group, Immofinanz, Amag, Warimpex, EVN, Strabag, Telekom Austria, voestalpine, Porr, Andritz, OMV, AMS, AT&S, Gurktaler AG VZ, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, RBI, Semperit, Wienerberger, Frequentis, Oberbank AG Stamm, Frauenthal, Bawag, CA Immo, Flughafen Wien, S Immo, Zumtobel, ATX.

Random Partner Uniqa

Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Rosenbauer, Erste Group und Wienerberger...

» Infos zum morgigen Börsentag in Wien (Eintritt frei) als Podcast mit dem...

» Börsepeople im Podcast S2/01: Thomas Böttcher

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Wien Energie, Bitcoin, Francotyp,...

» ATX-Trends: Verbund, Wienerberger, Addiko, Warimpex, Agrana ...

» BSN Spitout Wiener Börse: Frequentis fällt nach einem halben Jahr unter ...

» ATX TR-Beobachtungsliste 08/2022: Die Liste zeigt Andritz statt voestalp...

» Österreich-Depots: Sehr schwacher September-Beginn (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 1.9.: Bau Holding

» We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Mayr-Melnhof, Montana Aer...