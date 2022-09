News zu Kontron, Börse-Statistik, NET New Energy-Insolvenz, Fabasoft, SBO (Christine Petzwinkler)

Das börsenotierte Software-Unternehmen Fabasoft erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der 4teamwork AG mit Sitz in Bern . Fabasoft wird in mehreren Schritten auf 70 Prozent der Anteile an der neuen Fabasoft 4teamwork AG kommen. Das Closing der Transaktion soll Mitte Oktober 2022 erfolgen. Der bisherige CEO der 4teamwork AG, Pascal Habegger bleibt mit 30 Prozent an der Fabasoft 4teamwork AG beteiligt. Fabasoft ( Akt. Indikation: 19,34 /19,86, -8,62%)

Die NET New Energy Technologies AG , die noch bis Februar dieses Jahres an der Wiener Börse gelistet war, ist insolvent, wie der KSV-Website sowie auch der Unternehmens-Website zu entnehmen ist. Es soll ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung durchgeführt werden. NET New Energy Technologies AG ist ein Industrieunternehmen mit Sitz in Wien und den Tochtergesellschaften KMWP sowie KW Energetik in der Ukraine.

Star der Stunde: OMV 1.36%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.67%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: voestalpine(1), Lenzing(1)

Star der Stunde: AT&S 0.74%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -0.58%

Star der Stunde: voestalpine 1%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.98%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: SBO(1), OMV(1)

Star der Stunde: AT&S 1.65%, Rutsch der Stunde: OMV -0.4%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: AMS(1)

Star der Stunde: Erste Group 0.95%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -2.43%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: AT&S(6), AMS(2), Kontron(2), RBI(2), Telekom Austria(1), UBM(1), EVN(1), voestalpine(1)

