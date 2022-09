Smeil Nominierungen 2022: Der Finanzfisch , Campusmarke, Bielmeiers Welt, herMoney, Fortunalista und Finanzdepot (Wendelin Chladek)

Rosinger Group Die Rosinger Group ist einer der führenden Finanzkonzerne in Mitteleuropa und in den Geschäftsfeldern "Eigene Investments" sowie "hochspezialisierte Beratungsleistungen" aktiv. Mit bisher mehr als sechzig Börsenlistings und IPOs weltweit gehört die Rosinger Group auch an der Wiener Börse zu den maßgeblichen Playern.

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Verbund(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(3), voestalpine(1), Immofinanz(1), Palfinger(1), Semperit(1), OMV(1), EVN(1), Frequentis(1), Zumtobel(1), Mayr-Melnhof(1)

wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Österreichische Post(1), Mayr-Melnhof(1)

Star der Stunde: SBO 2.54%, Rutsch der Stunde: RBI -1.38%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: voestalpine(1), Immofinanz(1)

Star der Stunde: RBI 2.15%, Rutsch der Stunde: Palfinger -0.62%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Uniqa(1)

BSN Vola-Event RBI

BSN MA-Event Bawag

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Week 34 again with a downslide - ATX TR lost 2,1 percent

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...