Nachlese: Vielleicht findet die Crowd Jan Marsalek, Ex-Wirecard, Andritz statt voestalpine hat gestimmt, Kontron, Palfinger, Gerald Grohmann, Ernst Kopp (Christian Drastil)

07.09.2022, 2229 Zeichen

Nachlese Podcast Dienstag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3322 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- in Folge S2/108 ging es um das bevorstehende Meeting des ATX-Komitee, am Abend wurde aufgelöst und ich atme immer durch, wenn die Prognose finally dann gestimmt hat. Hat auch diesmal gestimmt. Andritz statt voestalpine für den ATX Five

- nicht ATX-Komitee-Thema ist der TecDAX natürlich, aber dort dürfte Kontron lt. ICF Bank per September-Verfall herausgenommen werden.

- Weiters: Die Post hat die Handelsvolumen-Milliarde, ein Wanderpokal gehört fix Gerald Grohmann und im Austria Center Vienna gibt es Valneva-Covid-Stiche. Spanisch ist ein Teil des Podcasts, erwähnt werden Palfinger, Caixa/Erste und Sunrise.

Ernst Kopp, der AWO-Wirtschaftsdelegierte in Spanien erwähnt Palfinger: https://open.spotify.com/episode/4eyQkaQpAQVmjDnP5DOgW1?si=361a434486d24d11

- Daria Heisiph geht nach Valencia, bleibt aber bei Sunrise, der Börsepeople-Podcast mit ihr:

https://boersenradio.at/page/playlist/2084

Tobias Deml: In Folge S2/02 war Vater Max Deml zu Gast, in Folge S2/03 ist es Sohn Tobias Deml. Tobias ist Regisseur der Miniserie „Gaming Wall Street“, die über HBO („The House of the Dragon“, „Game of Thrones“, „Sopranos“, „The Wire“, „Six Feet Under“) ausgestrahlt wurde und ein grosser Erfolg war. Wir harren dem Start in Europa. Tobias - Künstler, Grafiker und Designer, er lebt in den USA - schaute bei einem Wien-Besuch in meinem Studio vorbei und erzählte, warum er gerade die Story rund um GameStop so spannend gefunden hat, aber trotzdem nicht der Nachfolger seines Vaters in dessen Finanzverlag werden will. Wir reden auch über Social Impact Entertainment und eine Begebenheit in Mexiko. War grosses Kino für mich. Und zu Wirecard soll es nun eventuell auch was geben, vielleicht findet die Crowd Jan Marsalek.

Prodigium, die Filmfirma von Tobias Deml: https://prodigium-pictures.com/film-tv-movies-to-move-the-world/

Trailer HBO-Serie von Tobias: https://gamingwallstreet.org/

Folge S2/02 mit Max Deml: https://boersenradio.at/page/podcast/3315

HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3325

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.09.)

(07.09.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/109: Verbund-Schock am Mittwoch, Kurier konter-kuriert, Zeichnung für 21er-Emission eröffnet

Bildnachweis

1. Tobias Deml, HBO Series Gaming Wall Street >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Pierer Mobility, Verbund, Telekom Austria, Immofinanz, Warimpex, Kapsch TrafficCom, FACC, VIG, Zumtobel, Mayr-Melnhof, Uniqa, Andritz, OMV, EVN, Frequentis, Palfinger, Strabag, CA Immo, Flughafen Wien, S Immo, ATX.

Random Partner Addiko Group

Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: Verbund macht Sprung nach oben im ytd-ranking

» Österreich-Depots: Plötzliche Verbund-Rally, Warten auf Einbuchung des Z...

» Börsegeschichte 7.9.: BA/CA, Johann Strobl, Semperit

» Smeil Nominierungen 2022: Finanzdenken, Gulduka, fairzinsung, Aktien für...

» News zu Andritz, Flughafen Wien, S Immo, Erste Group (Christine Petzwink...

» Hintergrund zum Mega-Kurssprung des Verbund (Christian Drastil)

» Börsen-Kurier: Edelmetall-Flaute, Strabag & Porr (Christian Dra...

» Wiener Börse Plausch S2/109: Verbund-Schock am Mittwoch, Kurier konter-k...

» Nachlese: Vielleicht findet die Crowd Jan Marsalek, Ex-Wirecard, Andritz...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Verbund zweistellig im Plus + d...