11.09.2022, 1002 Zeichen

Hear it :https://boersenradio.at/page/podcast/3339

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ . First of all: Thank you, Christoph Boschan for the Opener, I borrowed it from your Vienna Stock Exchange Youtube Shorts Channel. Week 36 was a little bit of a comeback week for Austrian Stocks, but not for all. The ATX TR gained 2,41 percent to 6.248,19 points, Österreichische Post was the top mover and jumped over 30 for the first time since May. Banks were also strong. The ATX committee decided that Andritz will replace voestalpine in the ATXfive at Settlement of September, the ATX remains unchanged. News came from Valneva (2), Zumtobel, Immofinanz, S Immo, Andritz (2), OMV, FACC, CA Immo and Lenzing.

Youtube Shorts Vienna Stock Exchange: https://www.youtube.com/shorts/HEcKS0iKBNk

(11.09.2022)

BSN Podcasts

Austrian Stocks in English: Week 36 with an opener from Christoph Boschan and fine performance

Bildnachweis

1. Wien Art Stephansdom (by Safet Hasanoski) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Verbund, Bawag, Warimpex, Immofinanz, Semperit, RBI, ATX, ATX Prime, ATX TR, Pierer Mobility, Rosgix, Erste Group, DO&CO, Telekom Austria, AMS, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Palfinger, Österreichische Post, Frauenthal, CA Immo, FACC, Flughafen Wien, S Immo, Aumann, Commerzbank, Wacker Chemie, Ahlers, Tesla.

Random Partner VBV

Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. >> Besuchen Sie 63 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Christoph Boschan, Crash-Absicherung

» Austrian Stocks in English: Week 36 with an opener from Christoph Boscha...

» Zwei hintereinander (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» Immerhin (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Margin Call Wien Energie, Post, Scheuch...

» BSN Spitout Wiener Börse: Zumtobel dreht nach davor 4 Tagen im Minus

» Quo vadis, Deutschland? - u.a. mit Verbio, Nvidia, Aixtron, Samsung (And...

» Börsegeschichte 9.9.: Extremes zu Uniqa, Flughafen Wien und Amag

» Smeil Nominierungen 2022: Geldschnurrbart, Einfach Anlegen, Divantis, Fr...

» News zu AT&S, Andritz, Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, Sportradar (Christi...