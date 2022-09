Börsegeschichte 13.9.: Gerhard Randa, Polytec, Andritz, Rosenbauer, Zumtobel

13.09.2022, 867 Zeichen

13.09.1944: Gerhard Randa (früherer BA-CA-Chef)



Extrema:

13.09.2010: Top 1: Polytec Group: 22.44% - [Top 2: 21.81% (20.01.2011), Top 3: 21.72% (04.08.2010)] zum Kalender



under MA200:

13.09.2019: Andritz: Am längsten unter MA200: 330 Tage (endete am: 13.09.2019) zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

13.09.2017: Rosenbauer: Längste positive Serie: 18 Tage (endete am 13.09.2017) zum Kalender

13.09.2013: Zumtobel: Längste positive Serie: 11 Tage (endete am 13.09.2013)

Bisher gab es an einem 13. September 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 13.09. beträgt 0,05%. Der beste 13.09. fand im Jahr 2021 mit 1,40%statt, der schlechteste 13.09. im Jahr 2013 mit -0,88%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.09. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.09.)

(13.09.2022)

Wiener Börse Plausch S3/02: Flughafen Wien CO2-neutral, diverse Schmankerl, EVN gefällt und ich caste die Post

Gerhard Randa, Ex-BA-CA-Chef (13. September)





