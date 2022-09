Wiener Börse Plausch S3/03: RLB OÖ vs. RBI, wikifolio-App kommt, Semperit verpasste das Window, Wiener Börse Tipp

14.09.2022, 1961 Zeichen

HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3355

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/03 geht es um ärgerliche Sickercrashs vs. spontane Halbierungen in der ATX-Geschichte, aktuell ziehen Anleger lt. FMA Geld aus Austro-Fonds ab, weiters eine interessante Facette RLB OÖ vs. RBI, das Basteln an einer wikifolio-App und das verpasste Window of Opportunity bei Semperit. Finally: Der Wiener Börse Podcast ist unser Podcast-Tipp des Tages.

wikifolio bastelt an App: https://boersenradio.at/page/podcast/3350

Podcast-Tipp des Tages: Wiener Börse Podcast, zb Spotify: https://open.spotify.com/show/0Dep0waG8A4JjHTeg8JOC3?

RLB OÖ vs. RBI in der Raiffeisenzeitung: https://raiffeisenzeitung.at/heinrich-schaller-erklaert-verlust-zum-halbjahr-2022/

Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster gemischt: https://open.spotify.com/show/5D4Gz8bpAYNAI6tg7H695E . Co-Presenter im September ist die Aventa AG https://www.aventa.at , da werden wir im Monatsverlauf einiges bringen.

Der Theme-Song, der eigentlich schon aus dem Jänner stammt und spontan von der Rosinger Group supportet wurde: Sound & Lyrics unter http://www.boersenradio.at/page/podcast/2734 .

Risikohinweis: Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung der Podcastmacher dar. Der Handel mit Finanzprodukt en unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. Und: Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/christian-drastil-wiener-börse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130 .

(14.09.2022)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S2/07: Peter Heinrich

Bildnachweis

1. Ein Salami- oder Sickercrash ist nerviger als ein scharfer Fall, Beispiele aus der ATX-Geschichte in Folge S3/03 der Wiener Börse Pläusche im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast . >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:voestalpine, Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, S Immo, Immofinanz, Semperit, ATX, ATX Prime, ATX TR, AMS, AT&S, EVN, Lenzing, OMV, Palfinger, Polytec Group, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Warimpex, Zumtobel, Frauenthal, FACC, Flughafen Wien.

Random Partner RCB

Die Raiffeisen Centrobank AG hat sich als führende Investmentbank positioniert. Sie deckt das gesamte Spektrum an Dienstleistungen und Produkte rund um Aktien, Derivate und Eigenkapitaltransaktionen ab und gilt als Pionier und Marktführer im Bereich Strukturierte Produkte. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Die Marke von +1000 Prozent wackelt (Depot Kommentar)

» We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Porr, RBI und Raiffeisen ...

» News zu Warimpex, Kostad, VIG, Andritz, Wiener Privatbank, AT&S, Wolftan...

» Nachlese: Sickercrashs, Heinrich Schaller, wikifolio, Wiener Börse ...

» Börsen-Kurier: Streubesitz-Zeiten bei S Immo vorbei, SBO-Strategien...

» Wiener Börse Plausch S3/04: Six-Sanktionsliste bringt Unternehmen und Ak...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Zumtobel, Erste Group und Do&Co gesuch...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Semperit, Kion, Zara, GSK, Sanofi,...

» ATX-Trends: Verbund, Immofinanz, Warimpex, Erste Group ...

» BSN Spitout Wiener Börse: Nur 3 Titel ytd im Plus