News zu Warimpex, Kostad, VIG, Andritz, Wiener Privatbank, AT&S, Wolftank ... (Christine Petzwinkler)

Warimpex wurde aufgrund von Umsätzen von Tochtergesellschaften in Russland von Six Financial Information als sanktioniertes Unternehmen eingestuft. Laut Warimpex sei es möglich, dass Broker die Aktien der Warimpex nur mehr eingeschränkt handeln und die Möglichkeit bestehe, dass die bisherigen Market Maker der Warimpex ihre Market Making-Aktivitäten einstellen. "In diesem Fall würde bis zum Abschluss eines neuen Market Making-Vertrages die Aktien der Warimpex im Segment "Standard Market" (statt bisher im Segment "Prime Market") gehandelt werde, so Warimpex, die sich aktuell bemüht, die aus ihrer Sicht unrechtmäßige Einstufung so rasch wie möglich zu revidieren. Seitens USA oder der Europäischen Kommission bestehen keine Sanktionen gegen Warimpex. Six hat ein sogenanntes Sanctioned Securities Monitoring Service eingeführt. Seitens Oliver Bodmer, Senior Product Manager, heißt es auf der Website: "Die Bestimmung der Wertpapiere, die mit sanktionierten Personen, Unternehmen oder wirtschaftlich Berechtigten verbunden sind, ist langwierig und komplex, aber unerlässlich, um möglicherweise sehr hohe Geldbußen zu vermeiden."

Wie Warimpex weiters veröffentlicht, hat CEO Franz Jurkowitsch am 14. September 39.342 Aktie zu je 0,719 Euro über die Wiener Börse erworben.

Die Kostad AG plant im kommenden Jahr eine Kapitalerhöhung in Höhe von 8 Mio. Euro. Gespräche mit Investoren werden aufgenommen, wie aus dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss hervorgeht. Das Kapital soll größtenteils der operativen 100 Prozent-Tochter Kostad Steuerungsbau GmbH für weitere Wachstums-Investitionen zufließen, wie es heißt. Die Kostad Steuerungsbau GmbH, die u.a. Schnelllade-Stationen für E-Fahrzeuge errichtet, hat im bisherigen Jahr 2022 (bis einschließlich Juli) Umsätze in der Höhe von 5,8 Mio. Euro erwirtschaftet.

Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates der VIG hat wir dem Aufsichtsrat vorschlagen, Hartwig Löger per 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2027 zum Vorstandsvorsitzenden der VIG zu bestellen. Der Aufsichtsrat wird den Vorschlag in der Sitzung am 29. November 2022 behandeln. Wie berichtet, wird CEO Elisabeth Stadler ihren Mitte 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Umweltschutz Höpperger mit Sitz in Tirol hat einen Andritz ADuro G-1600S-Granulator in der Elektrokleingeräte-Recyclinganlage in Pfaffenhofen, Österreich, erfolgreich in Betrieb genommen. Thomas Höpperger, Geschäftsführer, Höpperger Umweltschutz führt aus: „Durch diese Investition können wir nun die Stehzeiten spürbar verkürzen. Somit sparen wir wertvolle Arbeitszeit. Zudem ist die Wartung effizienter und die Produktivität höher.“

Die Wiener Privatbank hat ihren Halbjahresbericht veröffentlicht. "Das erste Halbjahr 2022 stand eindeutig im Zeichen des Ukraine-Konflikts: Unterbrochene Lieferketten, steigende Rohstoffpreise und dadurch sprunghaft angestiegene Inflationszahlen prägten das Bild", heißt es. Der Zinsüberschuss ist im Vergleich zur Vorjahresperiode von 1,88 Mio. auf 1,94 Mio. Euro gestiegen. Dagegen sank der Provisionsüberschuss im Jahresvergleich von 6,28 Mio. auf 4,47 Mio. Euro, was neben dem kursbedingten Rückgang der Assets under Management insbesondere auf den Wegfall von Einmaleffekten aus dem Vorjahr zurückzuführen ist. Es wurde ein Ergebnis vor Steuern von 1,45 Mio. Euro (1-6/2021: 3,81 Mio. Euro) erzielt. Das Periodenergebnis belief sich auf rund 1 Mio. Euro (1-6/2021: 2,8 Mio. Euro).

Research: Die Analysten von Stifel bestätigen die Kauf-Empfehlung für die AT&S-Aktie, nehmen aber das Kursziel von 74,0 auf 70,0 Euro zurück. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen die Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 26,30 Euro für Wolftank. Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Bawag-Aktie mit Overweight und Kursziel 69,0 Euro ein.

