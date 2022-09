Wiener Börse Plausch S3/04: Six-Sanktionsliste bringt Unternehmen und Aktionäre unter Druck, AT&S, Löger als Cernko II

Rosinger Group Die Rosinger Group ist einer der führenden Finanzkonzerne in Mitteleuropa und in den Geschäftsfeldern "Eigene Investments" sowie "hochspezialisierte Beratungsleistungen" aktiv. Mit bisher mehr als sechzig Börsenlistings und IPOs weltweit gehört die Rosinger Group auch an der Wiener Börse zu den maßgeblichen Playern.

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/04 geht es um eine private Sanktionsliste vom Anbieter Six. Auf dieser Liste ist Warimpex gelandet, man begründet das lt. Homepage damit, damit man keine Geldbussen bekommt. Aber lt. Warimpex-Aussendung spricht Six nicht mit Warimpex, weil Warimpex kein Kunde von Six ist. Und das erinnert mich an ESG-Rating-Erfahrungen einiger Unternehmen. Das mit der ersten - mir bekannten privaten- Sanktionsliste (Warimpex ist auf keinen offiziellen) macht mir also Sorgen, weil es Folgeschäden bringen kann (Depotzugehörigkeiten, Zwangsverkäufe, Market Maker, etc.). Weiters: Wiener Privatbank, AT&S; Kostad avisiert Kapitalerhöhung, VIG avisiert Hartwig Löger und ich avisiere eine hohe Visibilität von Austro-Aktien in Deutschland.

