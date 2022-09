Wiener Börse Plausch S3/06: Wilde Warimpex-Vermutung, Valneva -49 und +88 Mio., Deja Wood bei S Immo, Andritz doppelt gefeiert

Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/06 gibt es eine Spekulation zum 20-Prozent-Hüpfer bei Warimpex am Freitag . Weiters geht es nicht nur die 40,7 Mio. Aufwand bei Valneva, sondern auch um die 88 Mio. Ertrag. Andritz ist 170 und im ATXFive und setzt auf Öl um Strom, bei den Immo-Aktien habe ich ein "Deja Wood" -Erlebnis. Ein besonderer Tag ist heute auf für Lenzing.

Austrian Stocks in English: Week 36 with an opener from Christoph Boschan and fine performance

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Pod...

