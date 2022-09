Nachlese: startup300, Wien Energie, Sporterfolge und Börse, Franz Jurkowitsch (Christian Drastil)

23.09.2022, 2875 Zeichen

- startup300-Interna: Der Vorstand verzichtet seit April auf 57 Prozent des Gehalts

- Wien Energie hält mich und Schutzschirme für wichtig: "Als langjähriger und wichtiger Geschäftspartner von Wien Energie möchten wir Sie persönlich zur aktuellen Situation informieren. Zuallererst versichern wir Ihnen: Wien Energie und die Wiener Stadtwerke Gruppe sind unverändert solide, wirtschaftlich gesunde Unternehmen. Wien Energie erfüllt wie bisher auch weiterhin als zuverlässiger Partner die Verträge gegenüber ihren Geschäftspartnern gewissenhaft. Was wir Ihnen aber in aller Offenheit sagen: Die extremen Entwicklungen und Preisausschläge sind für alle eine Herausforderung - für Haushalte, für Betriebe und für uns Energieversorger. Der Ukraine-Krieg, hat die Gas- und Strompreise auf die Spitze getrieben. Der europäische Energiemarkt, der uns über Jahrzehnte einen sicheren Rahmen für Versorgungssicherheit und stabile Preise gegeben hat, braucht aufgrund der massiven Schwankungen jetzt dringend einen Schutzschirm und gehört reformiert.

, ich hole in der Beantwortung einer Hörer-Frage von Michael Tazreiter zu Pierer Mobility bis hin zu Martin Begsteiger aus, es geht darum, ob sportliche Erfolge auf Sportaktien durchschlagen, Beispiel starke KTM-Leistung in Spanien durch Brad Binder in der MotoGP. Also: Statistik habe ich keine, aber ich sage:

- als Head an der Börse war, gab es Mehrfachsiege, aber nie eine Börsereaktion

- zur Begsteiger-Zeit von betandwin sah man bei Favoriten-Umfallern zb in der CL schon kleine Effekte

- Im Fussball generell: Quali oder Nicht-Quali für CL wichtig, auch Abstieg/Aufstieg oder Transfer: Als Dembele 2017 um mehr als 100 Mio. Euro von Dortmund nach Barcelona verkauft wurde, stieg die Aktie um 7 Prozent

- Pierer Mobility ist mit KTM, Husqvarna, Gasgas und Co. breit aufgestellt, am ehesten kann man noch profitieren, wenn viele private Hedonisten-Teams bei der Dakar vorne sind

- Franz Jurkowitsch ist nach einem Studium auf der Hochschule für Welthandel zunächst bei einer damals börsenotierten CA-Tochter tätig gewesen. Bereits im Studium lernte er Georg Folian kennen, dessen Vater die Warimpex gegründet hatte. Jurkowitsch dockte an, gemeinsam formten sie das Unternehmen, das ursprünglich bereits 1990 an die Börse kommen sollte. Das IPO fand dann 2007 statt. Auch die Söhne der beiden sind im Unternehmen in Fühurngspositionen tätig. Wir sprechen über fast ein halbes Jahrhundert Wirtschaftsgeschichte Österreich/CEE, von der Ostöffnung bis zur aktuellen Krise ist alles dabei. Privat ist Warimpex-CEO Jurkowitsch ein Fan und Sammler grosser Maler. HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3380

