News zu Wolftank, Warimpex, Zertifikate-Award, Industrie schlägt Alarm, Valneva, Marinomed, OMV (Christine Petzwinkler)

23.09.2022, 3828 Zeichen

Die Wolftank Group hat im 1. Halbjahr 2022 den Umsatz um 43 Prozent auf 29,0 Mio. Euro gesteigert (1-6/2021: 20,3 Mio. Euro). Unterm Strich hat das EBITDA der Gruppe in den positiven Bereich gedreht und beläuft sich auf 1,4 Mio. Euro, nach -0,2 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Betriebsergebnis (EBIT) bleibt mit -0,3 Mio. Euro im Minus (1- 6/2021: -1,6 Mio Euro). Das Ergebnis vor Steuern liegt bei -0,6 Mio. Euro (nach -2,0 Mio. Euro). „Nach den Turbulenzen der letzten beiden Jahre liegt ein gutes erstes Halbjahr hinter uns. Der Trend zeigt klar nach oben“, sagt Wolftank-CEO Peter Werth. "Wir gehen von einem anhaltenden langfristigen Wachstum unserer Unternehmensgruppe aus“, ergänzt er.

Wolftank-Adisa ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)

Wie berichtet, stellt Raiffeisen die Market Maker-Verpflichtung bei Warimpex im Oktober ein. Nun wird auch die Coverage der Warimpex-Aktie beendet. Die Begründung: "Warimpex wurde aufgrund von Geschäftsbeziehungen von Tochtergesellschaften in Russlandvon verschiedenen Finanzdienstleistern (Six Financial Information, Bloomberg, etc.) als sanktioniertes Unternehmen eingestuft. Infolgedessen ist der Handel mit Warimpex-Aktien nur noch eingeschränkt möglich. Aus diesem Grund stellen wir bis auf Weiteres unsere Analysetätigkeiten bezüglich der Aktien von Warimpex ein."

Warimpex ( Akt. Indikation: 0,70 /0,84, 10,00%)

Award: Beim 16. Zertifikate Award gab es mit Raiffeisen Centrobank wie in all den Vorjahren den gleichen Gesamtsieger. Der Abstand von Raiffeisen Centrobank zum Zweitplatzierten, der Erste Group, wurde aber deutlich geringer und zum Anderen gab es neue Wettbewerber auf den Siegertreppchen. So konnte Erste Group drei Kategorien (Kapitalschutz, Index und Partizipation sowie Innovation) für sich entscheiden und Vontobel mit zwei Kategorien (Express und Aktienanleihen) ein deutliches Marktsignal abgeben. BNP Paribas gewann in der Kategorie Hebel-Zertifikate. Die restlichen Kategorien (siehe untenstehende Tabelle) entschied Raiffeisen Centrobank für sich. Den Publikumspreis errang Raiffeisen Centrobank vor Société Générale und onemarkets by UniCredit.

Die Industrie schlägt Alarm: Die aktuelle dramatische Situation auf den Gas- und Strommärkten greift mittlerweile die Substanz des Wirtschaftsstandorts Österreichs an, betont die Industriellenvereinigung. „Wir sind nun an dem Punkt angelangt, an dem sich die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger fragen müssen – Wie können wir eine erfolgreiche und zukunftsfitte produzierende Industrie in diesem Land halten?“, so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Georg Knill. Vor diesem Hintergrund fordert die Industrie die Schaffung eines „Extreme-Peak-Modells“, um Extremspitzen beim Gaspreis auszugleichen. Dabei sollen Kosten, die beim Gaseinkauf entstehen ab einer gewissen Grenze staatlich subventioniert werden. Darüber hinaus soll der Strompreis vom Gaspreis entkoppelt werden. Dazu ist auf Basis der bestehenden Merit Order ein Höchstpreis für Strom durchzusetzen, etwa indem der Gasverbrauch für Kraftwerke staatlich gestützt wird.

Aktienkäufe: Uniqa-Vorstandsmitglied Wolf Christoph Gerlach hat am 22. September insgesamt 3000 Aktien zu je 6,55 Euro erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht.

Uniqa ( Akt. Indikation: 6,30 /6,30, -3,67%)

Research: Die Analysten von Goldman Sachs stufen Valneva mit Neutral (davor Buy) ein und nehmen das Kursziel von 27,50 auf 8,0 Euro zurück. Die Analysten von Stifel stufen Marinomed mit Buy und Kursziel 77,0 Euro ein. Die Citi-Analysten bestätigen die Neutral-Empfehlung für OMV und kürzen das Kursziel von 57,0 auf 45,0 Euro.

Valneva ( Akt. Indikation: 5,66 /5,68, -5,22%)

Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 58,80 /59,40, -1,50%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)

(23.09.2022)

BSN Podcasts

SportWoche Podcast S2/03: Robert Sommer, der schnelle Sex Oh! Loge mit Weissbier im Blut

Akt. Indikation: 58.40 / 60.40

Uhrzeit: 12:59:49

Veränderung zu letztem SK: 0.00%

Letzter SK: 59.40 ( -1.00%)

Akt. Indikation: 6.26 / 6.30

Uhrzeit: 12:59:49

Veränderung zu letztem SK: -0.32%

Letzter SK: 6.30 ( -3.67%)

Akt. Indikation: 5.62 / 5.68

Uhrzeit: 13:00:38

Veränderung zu letztem SK: -0.48%

Letzter SK: 5.68 ( -5.05%)

Akt. Indikation: 0.77 / 0.83

Uhrzeit: 12:59:49

Veränderung zu letztem SK: 0.00%

Letzter SK: 0.80 ( 14.29%)

Bildnachweis

1. Private Investor Relations Tools >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Lenzing, Frequentis, Agrana, Warimpex, S Immo, Amag, Österreichische Post, Erste Group, Immofinanz, Rosenbauer, Porr, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Uniqa, Palfinger, ATX Prime, VIG, voestalpine, Wienerberger, FACC, Zumtobel, AMS, Athos Immobilien, OMV, Polytec Group, SBO, CA Immo, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank.

Random Partner Immofinanz

Die Immofinanz ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Hypoport, Continental, Heimo Scheuch

» BSN Spitout Wiener Börse: Jetzt sind nur noch 2 Titel im ATX TR ytd im Plus

» Wiener Börse am Nachmittag deutlich schwächer: Warimpex, Addiko Bank ges...

» Österreich-Depots: OMV, Lenzing, Agrana, ams und AT&S aufgestockt (Depot...

» Börsegeschichte 23.9: Addiko Bank, Semperit, Strabag, Verbund, Frequentis

» Smeil Nominierungen 2022: Grünes Geld, Goldberg & Goldberg, FinanzFabio ...

» Wiener Börse Plausch S3/10: Markt kackt ab, ich kaufe; RCB 16, Warimpex ...

» News zu Wolftank, Warimpex, Zertifikate-Award, Industrie schlägt Alarm, ...

» Nachlese: startup300, Wien Energie, Sporterfolge und Börse, Franz J...

» Number One Award Börsepeople: Thomas Tschol bleibt in Front, Alexan...