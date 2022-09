Nachlese: ATX TR Jahreslow, Warimpex-Trick, Elis Karner und Robert Sommer (Christian Drastil)

26.09.2022, 2858 Zeichen

Nachlese Podcast Freitag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3383, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- neuerlicher schwerer Absturz des ATX TR, wir sind auf Jahreslow,

- Ich habe auch ein Update zu Warimpex und einen Trick, wie man bei Brokern völlig legal die Handelssperre umgehen kann, nämlich per Telefonorder.

- Podcast-Tipp des Tages war m.E. nach ein Pflichtkonsum für alle: In der Einstiegsfolge zur 2. Staffel des VBV-Podcasts ergründe man gemeinsam mit dem Arbeits-, Sozial- und Pensionsexperten Wolfgang Mazal wie das aktuelle Pensionssystem funktioniert, woher es stammt und wie zukunftstauglich es ist . Es geht um neue Formen der Arbeit, welchen Stellenwert diese für die Gesellschaft hat bzw. haben sollte und über den Begriff Generationenvertrag. Beim Thema Pension sind derzeit viele Fragen offen: Bekomme ich später mal eine Pension? Wie hoch wird diese ausfallen? Kann ich Teilzeit arbeiten und bekomme später trotzdem eine Pension? Und wie lange sollte ich arbeiten, um später gut versorgt zu sein? Wir beleuchten das ganze heimische Pensionssystem, sehen uns mit ExpertInnen die Ursprünge des Systems an, hinterfragen die Krisensicherheit und diskutieren mit Jugend- und ZukunftsforscherInnen über die Zukunft der heutigen Pension. Konkret, kritisch, konstruktiv, Pf icht!. https://boersenradio.at/page/playlist/2442

- Elis Karner ist seit 2013 Generalsekretärin des Circle Investor Relations Austria, kurz CIRA. Daher durfte ich zu Beginn auch „… cause for 9 years now, CIRA is managed by Elis (Elis, who the f… is Elis)“ intonieren. Freilich war das abgestimmt mit ihr und freilich weiss in der IR-Szene jede(r), who the f… Elis ist. Wir reden über die Karriere davor mit dem Studium der Rechtswissenschaften, eine Vorstandsassistenz in der VIG bei Günter Geyer, dies bereits mit viel Geschäftsberichts-Facette, danach gabe es bei Mensalia Vertiefung mit CSR-Aspekten. Wir reden natürlich auch über die Arbeit der CIRA, die Koop. mit DIRK (D) und am Beispiel der anstehenden CIRA-Jahreskonferenz, bei der auch ein CIRA Runplugged Lauf seit Jahren Fixpunkt ist, geht es um das typische Themenspektrum. HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3390

- Robert Sommer wurde 2014, 2015 und 2016 zu Österreichs Sportjournalisten des Jahres gewählt. Der Ex-Sportchef der Kronen Zeitung lernte bei Michael Kuhn, hat Weissbier im Blut, lief 1981 mit einer Edel-Zeit zum Wiener Meistertitel über 5000 Meter. Heute ist er Edelfeder im Schriftstellertum, inspired by Kishon. Wir reden über grosse Sportler von Marcel Hirscher, Marcel Sabitzer bis hin zu Winnetou und diskutieren, warum Bayern München aus eignener Kraft nicht mehr deutscher Meister 2022/2023 werden kann. HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3386

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.09.)

(26.09.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/11: Valneva gibt nicht auf, Austro-Buys von Wolfgang Eisinger bzw. Elis, BWT und happy 100 BK

Bildnachweis

1. Robert Sommer , Sportjournalist und Schriftsteller >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Lenzing, Frequentis, Agrana, Warimpex, S Immo, Amag, Österreichische Post, Erste Group, Immofinanz, Rosenbauer, Porr, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Uniqa, Palfinger, ATX Prime, VIG, voestalpine, Wienerberger, FACC, Zumtobel, AMS, Athos Immobilien, OMV, Polytec Group, SBO, CA Immo, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank.

Random Partner Novomatic

Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsegeschichte 26.9.: BWT

» Smeil Nominierungen 2022: Im Hamsterrad , Schweizer Finanzblog, finanzen...

» Nachlese: 13. Aktienturnier startet mit Qualifyer und einem Halbmarathon...

» Nachlese: ATX TR Jahreslow, Warimpex-Trick, Elis Karner und Robert Somme...

» News zu Valneva, Flughafen Wien, Andritz, Kontron, VIG, Uniqa ... (Chris...

» Wiener Börse Plausch S3/11: Valneva gibt nicht auf, Austro-Buys von Wolf...

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Addiko Bank, Pierer Mobility und Zum...

» Sehr glücklich (HM mit Danke an Palfinger) (Christian Drastil via Runplu...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Elis Karner, Jeff Bezos, Hypoport, Varta

» ATX-Trends: Flughafen Wien, RBI, S Immo, Warimpex ..