Austrian Stocks in English: In Week 39 we saw Longtime Lows, a Qualifying and Elvis Costello

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr“ . Week 39 brought another bad week for ATX TR, which saw new longtime lows and closed 1,45 percent down at 5680 points. These were the best-performers this week: Addiko Bank 4,46% in front of Öster­ reichische Post 4% and OMV 3,75%. And the following stocks performed worst: Warimpex -12,5% in front of Lenzing -10,14% and SBO -9,48%. And: Sportradar Group, Addiko Bank, Knaus Tabbert and Vo­quz Labs qualfied for our 13th Stock Market Tournament: http://www.boerse- social.com/tournament. News came from Wolford, Borealis, Vienna Airport (2), Valneva (3), Lenzing, S Immo (2), Strabag, FACC, Palfinger, UBM, Andritz, Petro Welt Technologies, Valneva, RBI, OMV and Agrana, spoken by the absolutely smart Alli son and introduced from Elvis Costello.

