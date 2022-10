Wiener Börse zu Mittag schwächer: Porr, Do&Co und UBM gesucht, IRW-News zu Caledonia Mining

- News zu Porr, S Immo, Flughafen Wien, MM, Aventa, Cleen Energy, Varta - 13. Aktienturnier: Sportradar Group, Addiko Bank, Knaus Tabbert und Vo­quz Labs Quali überstanden, Tag 1 Turnier - Nachlese: Uniqa als Uniper-Opfer, Paul Severin , Nik Berger, Gerlinde Maschler - Unser Robot sagt: Flughafen Wien, Lenzing, CA Immo und weitere Aktien auffällig; Günther Ofner führt den 7. Tag im CEO-Ranking - Smeil Nominierungen 2022: Feingold Research, Tagesanzeiger Geldblog, Technik und Finanzen, The Motley Fool, The Rich Girl Club, Tim Schäfer Media - Börsegeschichte: UBM, Polytec - Österreich-Depots: Etwas besser - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.06% vs. last #gabb, -13.52% ytd, +56.10% seit Start 2013

Austrian Stocks in English: Week 37 with Strange Stories and Slipping Stocks

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...

