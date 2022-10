News zu XXXLutz, Post, Wiener Börse, Polytec, Cleen Energy, Wolftank, Lenzing, OMV, Aus für Pflichtveröffentlichungen (Christine Petzwinkler)

Die kostenpflichtigen Pflichtveröffentlichungen in der Wiener Zeitung werden abgeschafft . Es gibt künftig eine kostenlose digitale Variante . Unternehmerinnen und Unternehmer müssen also nicht mehr bezahlen, das Amtsblatt erscheint ausschließlich digital und wird zu einer elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes ausgebaut. Aktienkäufe: Die Digital Heroes GmbH von Cleen Energy-Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Eisler hat am 5. Oktober 5000 Cleen-Energy-Aktien zu je 9,30 Euro erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Heiko Gabbert , das für Operations und Nachhaltigkeit verantwortliche Mitglied der Vorstands der Polytec Holding AG , hat am 5. Oktober 2.500 Aktien zum Kurs von je 4,76 Euro gekauft. Cleen Energy ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%) Polytec Group ( Akt. Indikation: 4,62 /4,70, -2,00%)

