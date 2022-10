Börsegeschichte 7.10.: Extremes zu Addiko Bank, Palfinger, Strabag und Flughafen Wien

Bisher gab es an einem 7. Oktober 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.10. beträgt -0,48% . Der beste 07.10. fand im Jahr 2011 mit 1,46% statt, der schlechteste 07.10. im Jahr 2008 mit -4,50% . Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.10. so: 0,00% .

Extrema: 07.10.2019: Flop 3: Addiko Bank: -10.8434% - [Flop 1: -18% (12.03.2020), Flop 2: -13.3537% (16.03.2020)] zum Kalender 07.10.2008: Flop 2: Palfinger: -15.4% - [Flop 1: -17.7083% (06.10.2014), Flop 3: -11.65% (08.10.2008)] zum Kalender Negative Serie in Tagen: 07.10.2008: Strabag: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 07.10.2008) zum Kalender Negative Serie in Performance: 07.10.2008: Strabag: Schlechteste Performance Serie: -44.80% (10 Tage von Kurs 38.55 Euro auf 21.28 Euro, die Serie endete am 07.10.2008), ein Alpha von -24.19 zum ATX TR zum Kalender Doubled: 07.10.2009: Flughafen Wien: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Flughafen Wien: 216 Tage von 05.03.2009 (Kurs 4,76) bis 07.10.2009 (Kurs 9,55)

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Fabasoft(1)

Star der Stunde: Marinomed Biotech 3.9%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.39%

Star der Stunde: Marinomed Biotech 1.68%, Rutsch der Stunde: SBO -1.16%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(1), AT&S(1), Verbund(1)

Star der Stunde: SBO 0.88%, Rutsch der Stunde: Lenzing -3.17%

Star der Stunde: Warimpex 5.63%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -1.37%

Star der Stunde: Verbund 0.28%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -4.49%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: S Immo(2), CA Immo(1), Porr(1), Bawag(1), Strabag(1)

Star der Stunde: Palfinger 1.02%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.36%

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Week 37 with Strange Stories and Slipping Stocks

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...

Taiyo Onorato / Nico Krebs

Continental Drift

2017

Edition Patrick Frey



Jörg Colberg

Vaterland

2021

Kerber Verlag



Berlin Hauptstadt der DDR, 1945

1975 (published by Berlin-Information, Abteilung Publikation)

1975

Berlin-Information, Abteilung Publikation



Michael Vahrenwald

The People's Trust

2021

Kominek



Paul Fusco

RFK Funeral Train

2000

Umbrage Editions