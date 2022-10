News zu AT&S, FACC, UBM, Banken, Stagflation, Research zu Verbund, OMV (Christine Petzwinkler)

07.10.2022, 4019 Zeichen

Die jüngsten News vom Chipkonzern AMD und dem Elektronik-Riesen Samsung drücken am Freitag auf Technologie-Aktien. In Wien ist etwa AT&S am Vormittag Schlusslicht im ATX TR, auch der heimische Sensoren-Entwickler ams Osram (im global market der Wiener Börse vertreten) büßt stark ein. Samsung gab einen unerwartet starken Rückgang des operativen Ergebnisses im abgelaufenen Quartal bekannt. Der US-Chip-Hersteller AMD warnte unterdessen vor einer deutlich schwächeren Umsatzentwicklung.

AT&S ( Akt. Indikation: 34,50 /34,60, -2,54%)

Mit Timber Pioneer von UBM Development entsteht im Europaviertel in Frankfurt am Main derzeit das erste Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise. Für die vorgefertigten Attika-Elemente setzt Projektentwickler UBM Development auf das österreichische Unternehmen Overtec. Die Bauteile aus einem Holz-Zement-Gemisch aus dem Unternehmen von Sebastian Hilscher verursachen bei der Herstellung bis zu 63 Prozent weniger Emissionen und tragen damit zur Klimafreundlichkeit von Timber Pioneer bei. Das letzte, etwa 25 Kilogramm schwere, Attika-Element lieferte Hilscher nun selbst mit dem Lastenfahrrad vom Firmensitz im oberösterreichischen Attnang-Puchheim nach Frankfurt am Main und legte in den letzten Tagen 600 Kilometer und etwa 4.500 Höhenmeter zurück. Am Donnerstag kam Hilscher um 11 Uhr bei der Timber-Pioneer-Baustelle im Frankfurter Europaviertel an, wo das Attika-Element gleich übergeben und verbaut wurde.

UBM ( Akt. Indikation: 28,30 /28,90, 1,78%)

Die FACC ehrte langgediente Mitarbeiter, die in diesem Jahr ein rundes Dienstjubiläum feiern. FACC CEO Robert Machtlinger war Gratulant und Jubilar zugleich, denn er ist seit 40 Jahren bei der FACC an Bord. Geehrt wurden alle Jubilare ab einer Dienstzeit von 10 Jahren. Insgesamt wurden 256 Crew Mitglieder auf die Bühne geholt und entsprechend geehrt, ausgezeichnet und belohnt. Alle Dienstjahre zusammengerechnet standen so 3.780 Jahre Erfahrung auf der Bühne.

FACC ( Akt. Indikation: 6,11 /6,13, -1,29%)

Banken-Ausblick: Laut OeNB erzielten die österreichischen Banken im 1. Halbjahr 2022 ein Periodenergebnis in der Höhe von 3,8 Mrd. Euro, was annähernd demselben Niveau wie im Vorjahr entspricht (1. Halbjahr 2021: 3,7 Mrd. Euro). Wesentlich beeinflusst wurde das Periodenergebnis von der positiven Entwicklung des Zinsergebnisses, des Provisionsergebnisses sowie von Sondereffekten. Aktuell profitieren die Banken noch vom guten konjunkturellen Umfeld im 1. HJ 2022 sowie vom inflationsbedingten Zinsanstieg und der hohen nominellen Kreditnachfragen. Allerdings könnten sich die eintrübende Konjunktur, die negativen Auswirkungen der Inflation sowie die Folgen der russischen Invasion auf die künftige Ertragslage der Banken auswirken, so die OeNB.

RBI ( Akt. Indikation: 12,63 /12,65, -1,56%)

Erste Group ( Akt. Indikation: 24,06 /24,09, 2,14%)

Bawag ( Akt. Indikation: 45,58 /45,64, 0,29%)

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 11,00 /11,15, -0,23%)

Stagflation: Nach der kräftigen Expansion im 1. Halbjahr 2022 befindet sich die österreichische Volkswirtschaft mittlerweile in einer Abschwungphase. Die Konjunkturabschwächung betrifft sämtliche Wertschöpfungsbereiche; das verarbeitende Gewerbe dürfte sogar in eine Rezession schlittern. Das reale BIP wird 2022 um voraussichtlich 4,8% wachsen und im Folgejahr in etwa stagnieren (2023 +0,2%). Da die Inflation auch 2023 hoch bleibt, steuert Österreichs Wirtschaft erstmals seit den 1970er-Jahren auf eine Stagflation zu, so das Wifo.

Research: Die Analysten der Citi Group stufen Verbund von Verkaufen auf Neutral und reduzieren das Kursziel von 88,0 auf 85,0 Euro. Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Top Picks überarbeitet. Entfernt wird diesmal ein heimischer Titel, nämlich OMV. Die Begründung: "Hier sehen wir die den Rohölpreis belastenden Konjunktursorgen als negativen Faktor sowie das Risiko der Einführung von Zufallsgewinnsteuern".

Verbund ( Akt. Indikation: 87,70 /87,85, 0,26%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.10.)

(07.10.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/20: Wer wollte die Telekom nach unten manipulieren? Dazu ein VAS Spoiler und ein XXX Lutz Schmäh

Akt. Indikation: 10.90 / 11.10

Uhrzeit: 22:42:58

Veränderung zu letztem SK: -0.45%

Letzter SK: 11.05 ( -0.45%)

Akt. Indikation: 32.85 / 33.00

Uhrzeit: 22:42:59

Veränderung zu letztem SK: -2.59%

Letzter SK: 33.80 ( -4.65%)

Akt. Indikation: 44.74 / 44.96

Uhrzeit: 22:43:46

Veränderung zu letztem SK: -0.42%

Letzter SK: 45.04 ( -0.97%)

Akt. Indikation: 23.79 / 23.91

Uhrzeit: 22:42:59

Veränderung zu letztem SK: 0.08%

Letzter SK: 23.83 ( 1.10%)

Akt. Indikation: 5.90 / 5.96

Uhrzeit: 22:42:12

Veränderung zu letztem SK: -0.34%

Letzter SK: 5.95 ( -4.03%)

Akt. Indikation: 12.53 / 12.59

Uhrzeit: 22:45:01

Veränderung zu letztem SK: -0.71%

Letzter SK: 12.65 ( -1.48%)

Akt. Indikation: 28.20 / 29.10

Uhrzeit: 22:42:56

Veränderung zu letztem SK: 1.24%

Letzter SK: 28.30 ( 0.71%)

Akt. Indikation: 85.20 / 85.55

Uhrzeit: 22:42:40

Veränderung zu letztem SK: -0.38%

Letzter SK: 85.70 ( -2.11%)

Bildnachweis

1. Private Investor Relation >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Lenzing, Marinomed Biotech, Warimpex, Kapsch TrafficCom, S Immo, Wolford, SBO, Pierer Mobility, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bawag, EVN, RBI, Semperit, Telekom Austria, AMS, AT&S, FACC, Immofinanz, Josef Manner & Comp. AG, Palfinger, Wolftank-Adisa, Flughafen Wien, Oberbank AG Stamm, Rosenbauer.

Random Partner Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von mehr als 22 Mrd. Euro und über 230 Mitarbeitenden (per 30.6.2019) Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank. Die eigenständige österreichische Vollbank ist darüber hinaus auch in den Ländern Zentral- und Osteuropas, in Italien und Deutschland tätig. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und höchsten Bonität ihrer Eigentümerin. >> Besuchen Sie 64 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» BSN Spitout Wiener Börse: Lenzing bereits -60 Prozent ytd

» Österreich-Depots: Schwächer ins Wochenende (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.10.: Extremes zu Addiko Bank, Palfinger, Strabag und F...

» Smeil Nominierungen 2022: Trading Treff, TradingFreaks, Value Shares, Re...

» News zu AT&S, FACC, UBM, Banken, Stagflation, Research zu Verbund, OMV (...

» (Christian Drastil)

» 13. Aktienturnier: Schlusstag Runde 1 (Christian Drastil)

» Nachlese: Börse vs. Sportlergala vs. Red Bull Salzburg, home24 XXX,...

» Wiener Börse Plausch S3/20: Wer wollte die Telekom nach unten manipulier...

» Auf Shoppingtour - u.a. mit 3U Holding, home24, AT&S, PNE Wind, K+S ... ...