» 13. Aktienturnier: Achtelfinale (Christian Drastil)

10.10.2022, 2188 Zeichen

13. Aktienturnier by IRW-Press: Die Runde 1 ist vorbei und das Achtelfinale steht wie folgt, es zählt wieder die Wochenperformance.

Post vs. Uniqa:

Österreichische Post hatte in Runde 1 ein Freilos;, Uniqa besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 2.97% zu -4.17%.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 28,10 /28,15, 1,17%)

Uniqa ( Akt. Indikation: 6,17 /6,19, -0,96%)

Do&Co vs. Knaus Tabbert:

Do&Co besiegte in Runde 1 Andritz mit 6.47% zu 1.37%;: Knaus Tabbert besiegte in Runde 1 Evotec mit 10.16% zu 1.70%.

DO&CO ( Akt. Indikation: 72,40 /72,70, 0,21%)

Knaus Tabbert ( Akt. Indikation: 27,60 /28,10, -1,24%)



Voquz Labs vs. Valneva:

Voquz Labs besiegte in Runde 1 Verbund mit 0.00% zu -2.00%; Valneva besiegte in Runde 1 Varta AG mit 17.65% zu 2.63%.

Voquz Labs ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)

Valneva ( Akt. Indikation: 6,08 /6,10, 1,57%)

Pierer Mobility vs. Mayr-Melnhof:

Pierer Mobility besiegte in Runde 1 Wienerberger mit 2.81% zu 1.65%; Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 ein Freilos.

Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 59,10 /59,80, 1,45%)

FACC ( Akt. Indikation: 5,92 /5,97, -0,08%)

FACC vs. VIG:

FACC hatte in Runde 1 ein Freilos., VIG besiegte in Runde 1 AT&S mit 2.87% zu 0.45%.

FACC ( Akt. Indikation: 5,92 /5,97, -0,08%)

VIG ( Akt. Indikation: 21,55 /21,60, 0,35%)



RBI vs. Erste Group:

RBI besiegte in Runde 1 S Immo mit 3.60% zu 0.00%, Erste Group besiegte in Runde 1 Addiko Bank mit 5.26% zu 4.74%.

RBI ( Akt. Indikation: 12,44 /12,45, -1,62%)

Erste Group ( Akt. Indikation: 23,65 /23,68, -0,69%)

Telekom Austria vs. Kontron:

Telekom Austria besiegte in Runde 1 Sportradar Group mit -0.34% zu -9.04%, Kontron besiegte in Runde 1 Strabag mit 5.85% zu -0.91%.

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 5,87 /5,89, -0,17%)

Kontron ( Akt. Indikation: 14,88 /14,98, -0,60%)



Flughafen Wien vs. Palfinger:

Flughafen Wien besiegte in Runde 1 CA Immo mit -0.15% zu -1.32%; Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 32,85 /32,95, -0,30%)

Palfinger ( Akt. Indikation: 19,72 /19,86, 0,46%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.10.)

(10.10.2022)

